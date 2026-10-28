Opera добавила в браузер WebAI — веб-стандарт для запуска ИИ-моделей на компьютере

27 октября Opera открыла в браузере Opera One ранний доступ к WebAI. С этим веб-стандартом сайты и расширения могут обращаться к ИИ-модели, которая работает прямо на компьютере пользователя, без облачных сервисов. Позже поддержка появится также в Opera GX и Opera Neon.

Сам WebAI пока лишь предложен как веб-стандарт, и это предложение поддерживают, в частности, Google и Microsoft. Свою реализацию Opera не привязала ни к одному разработчику ИИ и построила на открытых моделях, которые можно свободно скачать. Среди доступных на старте — Gemma от Google, а на компьютерах Mac также встроенная базовая модель Apple.

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С WebAI прямо в браузере можно генерировать текст, классифицировать контент и определять связи между отдельными фрагментами информации. Так, расширение может упорядочивать вкладки, помечать кликбейт или искать подходящие вакансии с помощью модели на ноутбуке — без учетной записи и оплаты. Чтобы показать эти возможности разработчикам, Opera выпустила несколько примеров расширений. Одно из них превращает статью в движущуюся визуализацию, где близкие по смыслу предложения располагаются рядом.

Компания подчеркивает, что от локального ИИ выиграют и разработчики, и пользователи. Первым не придется содержать собственную ИИ-инфраструктуру и платить за каждый запрос, а вторым — оформлять подписки на ИИ-сервисы. Данные, которые обрабатывает модель, при этом остаются на устройстве. Вице-президент Opera по браузерам и ИИ Кристиан Колондра объяснил такой подход тем, что многие задачи ИИ не требуют дата-центра, ведь с ними уже справится обычный ноутбук.

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WebAI пользователь включает сам, и до этого браузер ничего не скачивает. После включения каждый сайт должен отдельно запросить разрешение на доступ к локальной модели — так же, как запрашивает доступ к веб-камере. Пока функция работает на 64-битных компьютерах с Windows и процессорами Intel или AMD, а также на Mac с чипами Apple. Скорость ее работы зависит от мощности конкретного устройства.

Из двух браузеров, которые получат WebAI позже, Opera GX предназначен для геймеров и стримеров, а Opera Neon выполняет задачи пользователя с помощью ИИ-агентов. Свой ИИ-браузер ChatGPT Atlas был и у OpenAI, но в июле компания решила закрыть его менее чем через год после запуска.

Opera впервые открыла доступ к локальному ИИ еще в 2024 году, но только в экспериментальной сборке для разработчиков. Теперь компания планирует добавить больше открытых моделей для разных устройств и новые инструменты для создания браузерных сервисов на основе локального ИИ. Новые функции в браузерах Opera появляются не только в сфере ИИ. Так, в начале октября компания встроила туристическую eSIM в браузер для Android.

Вместе с WebAI Opera выпустила еще одну технологию для разработчиков — HTML-in-Canvas. Она позволяет встраивать настоящие интерактивные веб-страницы в 2D- и 3D-сцены. Меню, кнопки и формы двигаются вместе со сценой и при этом остаются рабочими, поэтому, по мнению компании, технология лучше всего подойдет для игр и Opera GX. Как это выглядит, Opera показала на демонстрационных проектах. Среди них — Gamer Room с живыми веб-страницами на экранах трехмерной комнаты, а также Webpage Bulldozer, где элементы страницы превращаются в физические объекты.