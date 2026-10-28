«Киевстар ТВ» покажет комедийный сериал «Котляревский» за сутки до телепремьеры

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«Київстар ТБ» першим покаже комедійний серіал «Котляревський»

1 ноября на «Киевстар ТВ» стартует украинский комедийный сериал «Котляревский» о команде ресторана, которая возрождает национальные кулинарные традиции. Онлайн-премьера пройдет только на этой платформе, а телезрители увидят сериал на следующий день.

Действие разворачивается в одноименном ресторане. Его команда переосмысливает украинскую кухню и воссоздает старинные блюда, в том числе вдохновленные рецептами из «Энеиды». Однако за кухонными экспериментами и буднями заведения стоят не только профессиональные вызовы, но и личные истории героев — их амбиции, чувства и рабочие конфликты.

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Вспыльчивого шеф-повара Юрия Борщевского, который стремится воплотить собственное видение украинской гастрономии, играет Владимир Ращук. Дарья Петрожицкая исполняет роль владелицы ресторана Эльвиры Константиновны. После измены мужа ее героиня пытается вернуть контроль над своей жизнью. Ирина Кудашова сыграла новенькую Квитославу Левицкую, которую готовить научила бабушка. Героиня приходит в ресторан со своими принципами и привычкой говорить правду. Именно из характеров, амбиций и решений персонажей рождаются курьезные ситуации, неожиданные повороты и романтические линии.

Этой осенью это уже не первая украинская премьера на «Киевстар ТВ» — в сентябре платформа выпустила собственную мелодраму «Мой новый берег». Как и весь ее контент, «Котляревского» можно смотреть на телевизорах и приставках со Smart TV, смартфонах, планшетах, консолях Xbox, а также в веб-версии в браузере. Платформа доступна абонентам любых мобильных операторов и интернет-провайдеров, а для входа достаточно номера телефона.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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