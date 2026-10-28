28 октября Kyivstar Group, в которую входит оператор «Киевстар», объявила о приобретении GigaCloud — одного из ведущих украинских провайдеров облачной инфраструктуры. За провайдера группа заплатит до 2,28 млрд грн, или до 50 млн долларов.

С GigaCloud «Киевстар» сможет объединить для бизнеса и государственных учреждений связь, облачную инфраструктуру и киберзащиту. Провайдер добавит к этому базу корпоративных клиентов и собственные мощности в Украине и Польше. По оценке группы, покупка также усилит ее возможности в суверенной облачной инфраструктуре, то есть размещенной в пределах страны. На этой основе группа рассчитывает развивать сервисы с искусственным интеллектом для украинских компаний и госсектора.

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GigaCloud работает с 2016 года и сейчас обслуживает более 1800 корпоративных клиентов. В 2025 году, согласно неаудированной управленческой отчетности, компания получила около 14 млн долларов выручки. Ее прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) составила 4,7 млн долларов, так что рентабельность по этому показателю достигла примерно 34%.

Большую часть из 50 млн долларов — 41 млн — составляет цена самой компании. Еще до 4 млн долларов приходится на отложенные долговые обязательства. Остаток, около 5 млн долларов, группа выплатит только при определенных условиях. Примерно 3 млн долларов зависят от того, достигнет ли GigaCloud согласованных показателей эффективности. Другие до 2 млн — это компенсация капиталовложений (CAPEX) в определенные инвестиционные проекты. Оценивая провайдера, группа учитывала темпы его роста, ведущие позиции на рынке и ожидаемый эффект от объединения бизнесов.

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Сделку завершат после того, как стороны выполнят стандартные для таких операций условия. Тогда GigaCloud станет отдельным подразделением Kyivstar Group, но сохранит свой бренд и нынешнюю команду руководителей. Основатели GigaCloud, как ожидает группа, и дальше будут управлять компанией. Для ее клиентов сделка не предусматривает изменений — ни в действующих договорах, ни в уровне сервиса, ни в коммерческих условиях.

Президент Kyivstar Group Александр Комаров назвал покупку важным шагом в реализации цифровой стратегии группы. По его словам, вместе с GigaCloud «Киевстар» получает сформированный облачный бизнес, опытную команду и наработки в исследованиях и разработках. Комаров пояснил, что в сочетании с телекоммуникационной инфраструктурой оператора это поможет большему числу компаний модернизировать свою работу.

Генеральный директор и соучредитель GigaCloud Назарий Курочко ожидает, что в составе группы провайдер быстрее будет инвестировать в инфраструктуру и расширит присутствие на рынке. «На фоне растущего спроса на суверенные облачные решения это сотрудничество усиливает наши возможности масштабировать безопасные облачные сервисы и вносить свой вклад в цифровое развитие Украины», — добавил Антон Хвастунов, который основал GigaCloud вместе с Курочко.

О намерении «Киевстара» купить GigaCloud сообщили источники еще в сентябре 2025 года. С тех пор эту сделку рассматривал Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).

В июле 2026 года регулятор разрешил покупку, но с условиями. В частности, облачные услуги GigaCloud должны оставаться доступными отдельно от связи и интернета оператора.