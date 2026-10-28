Instagram тестирует горизонтальные видео до 90 минут, чтобы конкурировать с YouTube

Instagram привлёк отдельных авторов в США к тестированию формата Features для горизонтальных видео продолжительностью до 90 минут. Ранее испытания начались в Бразилии, а в дальнейшем круг участников должен расшириться, сообщает The Verge со ссылкой на руководителя соцсети Адама Моссери и вице-президента по продуктам Тессу Лайонс.

Этим форматом Instagram хочет заинтересовать авторов подкастов, интервью и других длинных роликов и составить конкуренцию YouTube. Такие видео будут появляться в основной ленте и в разделе рекомендаций Explore. Авторы смогут публиковать в Reels короткие фрагменты со ссылкой на полную запись. Так зритель перейдёт от отрывка интервью ко всему выпуску, не выходя из приложения. Этот способ продвижения соцсеть планирует использовать и для подкастов.

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Сам Моссери признал, что долго выступал против длинных видео в Instagram. По его мнению, их просмотр сокращает время, которое пользователи тратят на фото, короткие публикации и общение с друзьями. Теперь руководство соцсети рассчитывает совместить оба формата, а ролики в Reels должны приводить зрителей к полным выпускам.

Features рассчитан и на просмотр через приложение Instagram for TV. В компании считают, что большой экран подходит для длинных видео лучше, чем смартфон. В июне соцсеть уже тестировала горизонтальные ролики на телевизорах Samsung, а сейчас приложение доступно и на устройствах с Amazon Fire TV и Google TV. Недавно к ним добавились медиаплееры Apple TV, владельцы которых получили приложение Instagram.

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Одновременно Instagram тестирует функцию Series, которая позволяет объединять несколько Reels в последовательные эпизоды на странице автора. Тестировать её Meta начала ещё в июне. Другое направление работы — сделать прямые трансляции заметнее, в том числе для пользователей, не подписанных на автора эфира. Сроки массового запуска этих возможностей компания пока не назвала.