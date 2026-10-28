Instagram тестирует горизонтальные видео до 90 минут, чтобы конкурировать с YouTube

Новости
Instagram - новий логотип 2026
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Instagram привлёк отдельных авторов в США к тестированию формата Features для горизонтальных видео продолжительностью до 90 минут. Ранее испытания начались в Бразилии, а в дальнейшем круг участников должен расшириться, сообщает The Verge со ссылкой на руководителя соцсети Адама Моссери и вице-президента по продуктам Тессу Лайонс.

Этим форматом Instagram хочет заинтересовать авторов подкастов, интервью и других длинных роликов и составить конкуренцию YouTube. Такие видео будут появляться в основной ленте и в разделе рекомендаций Explore. Авторы смогут публиковать в Reels короткие фрагменты со ссылкой на полную запись. Так зритель перейдёт от отрывка интервью ко всему выпуску, не выходя из приложения. Этот способ продвижения соцсеть планирует использовать и для подкастов.

- Реклама -

Сам Моссери признал, что долго выступал против длинных видео в Instagram. По его мнению, их просмотр сокращает время, которое пользователи тратят на фото, короткие публикации и общение с друзьями. Теперь руководство соцсети рассчитывает совместить оба формата, а ролики в Reels должны приводить зрителей к полным выпускам.

Features рассчитан и на просмотр через приложение Instagram for TV. В компании считают, что большой экран подходит для длинных видео лучше, чем смартфон. В июне соцсеть уже тестировала горизонтальные ролики на телевизорах Samsung, а сейчас приложение доступно и на устройствах с Amazon Fire TV и Google TV. Недавно к ним добавились медиаплееры Apple TV, владельцы которых получили приложение Instagram.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Одновременно Instagram тестирует функцию Series, которая позволяет объединять несколько Reels в последовательные эпизоды на странице автора. Тестировать её Meta начала ещё в июне. Другое направление работы — сделать прямые трансляции заметнее, в том числе для пользователей, не подписанных на автора эфира. Сроки массового запуска этих возможностей компания пока не назвала.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Google представила Gemini 4 Carbon — свою самую мощную ИИ-модель

28 октября Google представила свою самую мощную ИИ-модель Gemini 4 Carbon. Она лидирует в тестах на поиск, проверку и исправление уязвимостей в коде.
Новости

«Киевстар ТВ» покажет комедийный сериал «Котляревский» за сутки до телепремьеры

1 ноября «Киевстар ТВ» эксклюзивно покажет онлайн украинский комедийный сериал «Котляревский». Телепремьера состоится на следующий день.
Новости

Регулятор США разрешил Amazon купить спутникового оператора Globalstar

Регулятор США разрешил Amazon купить Globalstar за 11,5 млрд долларов. Так компания хочет догнать Starlink, в группировке которого более 11 тыс. спутников.
Новости

Opera добавила в браузер WebAI — веб-стандарт для запуска ИИ-моделей на компьютере

Opera добавила в браузер поддержку веб-стандарта WebAI, с которым сайты могут запускать ИИ-модели на компьютере пользователя. Данные остаются на устройстве.
Новости

Huawei представила Router X2 и Router X2 Pro с Wi-Fi 7 в форме книги

26 октября Huawei начала продавать в Китае Router X2 и Router X2 Pro с Wi-Fi 7. Корпуса этих роутеров напоминают книгу, а антенны спрятаны внутри.