Huawei представила Router X2 и Router X2 Pro с Wi-Fi 7 в форме книги

26 октября Huawei вывела на китайский рынок Router X2 и Router X2 Pro по цене от 478 юаней (около 71 доллара). Аппаратная часть у этих двух моделей одинаковая, а старшая отличается сменными цветными панелями, пишет Gizmochina.

Оба роутера по форме похожи на книгу, поэтому антенн снаружи не видно. Базовый Router X2 продают только в белом цвете, а Router X2 Pro — в трёх расцветках: Earth Brown, Oak White и Stone Gray. Цвет старшей модели задаёт магнитная панель, которую владелец может снять и заменить другой. Huawei показала и зелёный вариант Spruce Green, но дату начала его продаж не назвала. Для Router X2 Pro компания опубликовала файлы, по которым собственную панель можно напечатать на 3D-принтере.

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Размеры у обеих моделей одинаковые — 191,7 мм в высоту, 51,1 мм в ширину и 141,1 мм в глубину. Router X2 и Router X2 Pro весят около 440 и 475 г соответственно.

Внутри роутеров — чип серии Lingxiao 760. По данным Huawei, он слаженно работает со смартфонами, планшетами и другими устройствами компании и уменьшает потери производительности, связанные с несовместимостью. Его дополняют четыре усилителя сигнала и «умная» антенна, а собственный алгоритм Huawei выбирает для него оптимальный путь. Компания утверждает, что в зонах со слабым сигналом роутеры вдвое повышают скорость и на 80% снижают задержку.

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Wi-Fi 7 здесь двухдиапазонный. В диапазоне 2,4 ГГц теоретическая скорость достигает 688 Мбит/с, в диапазоне 5 ГГц — 2882 Мбит/с, вместе — 3570 Мбит/с. Диапазон 6 ГГц роутеры не поддерживают. Для проводного подключения есть один порт Ethernet на 2,5 Гбит/с и три гигабитных, причём каждый автоматически переключается между режимами WAN и LAN. Объём оперативной памяти — 256 МБ, встроенного накопителя — 128 МБ, а потребляемая мощность не превышает 18 Вт.

Чтобы сигнал покрывал всё жильё, владелец может загрузить план квартиры в приложение Huawei Smart Life, и искусственный интеллект подскажет, куда поставить роутер. Если одного устройства мало, несколько можно объединить в mesh-сеть по кабелю или без проводов. Один роутер рассчитан на жильё площадью до 90 м², комплект из двух — на 90–150 м². Устройства в комплекте заранее сопряжены между собой, поэтому второй роутер подключается к сети сам, как только его включат в розетку. Поддерживается и двухдиапазонный роуминг: совместимый смартфон подключается к новому роутеру, ещё не разорвав связь с предыдущим. Эта функция работает только с поддерживаемыми смартфонами Huawei.

Для своих устройств Huawei предусмотрела и отдельный игровой режим. Он задействует три параллельных канала, и, по словам компании, игры работают до 50% плавнее. В основе режима — StarFlash. Так в Китае называют NearLink, технологию беспроводной связи на коротких расстояниях, которую Huawei представила в 2023 году. Оба роутера также работают как шлюз умного дома для устройств со StarFlash, Bluetooth и Wi-Fi.

Родительский контроль позволяет просматривать отчёты об использовании сети, ограничивать время и платежи, а также закрывать доступ к играм, видеосервисам и соцсетям. Следить за ребёнком можно и со смартфона: владельцы устройств Huawei с HarmonyOS 7.0 и более новыми версиями могут через голосового помощника Xiaoyi проверить, находится ли ребёнок сейчас в интернете. Для этого роутер нужно сначала привязать к учётной записи Huawei.

От попыток подобрать пароль к Wi-Fi роутеры защищает система HomeSec. Поддерживаются и протоколы защиты WPA2 и WPA3. Кроме того, роутеры позволяют вести чёрный и белый списки устройств, создать гостевую сеть, настроить IPv6 и выбрать тип подключения — PPPoE или статический IP-адрес. Huawei уверяет, что в общей сложности испытывала роутеры более 48 тыс. часов в сложных условиях и проверила их работу при температуре от -20 до +65 °C.

Белый Router X2 стоит 478 юаней (71 доллар), комплект из двух таких роутеров — 888 юаней (132 доллара). Цветной Router X2 Pro продают за 588 юаней (87 долларов), а комплект из двух в расцветках Earth Brown и Oak White — за 1108 юаней (164 доллара). Новая серия дешевле роутера AX6 Pro с Wi-Fi 6. Тот вышел в 2024 году и стоил 699 юаней.

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Huawei владеет и патентами на технологии Wi-Fi 7. В июне компания оценила лицензию на них в 5 центов за каждое устройство.