Владельцы Apple TV получили возможность смотреть Instagram на телевизоре

Meta выпустила приложение Instagram для медиаплееров Apple TV, и оно уже доступно в App Store. Установить его можно на устройство с tvOS 26.0 или более новой версией операционной системы, пишет MacRumors.

В телевизионной версии сервиса есть Reels, длинные видео и прямые трансляции. Кроме того, в ней можно следить за роликами любимых авторов, искать новый контент и продолжить просмотр, начатый на другом устройстве. Meta позиционирует приложение как способ смотреть видео вместе с друзьями или семьей.

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Версия 66.0 для Apple TV датирована 23 октября, поэтому, скорее всего, именно тогда приложение и вышло. Еще 19 октября в архивной копии страницы Instagram в App Store среди совместимых устройств значились только iPhone и iPad. Полноценную версию для iPad сервис получил лишь примерно год назад.

До Apple TV телевизионная версия Instagram уже работала на других платформах. Тестировать ее Meta начала в США в конце 2025 года на Amazon Fire TV. В феврале 2026-го она появилась на Google TV, а в июне — на телевизорах Samsung. Сначала приложение в основном автоматически воспроизводило тематические подборки Reels, а позже компания добавила длинные видео и трансляции.