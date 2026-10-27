Владельцы Apple TV получили возможность смотреть Instagram на телевизоре

Новости
Instagram на телевізорі
Фото: ChatGPT Image / Mediasat

Meta выпустила приложение Instagram для медиаплееров Apple TV, и оно уже доступно в App Store. Установить его можно на устройство с tvOS 26.0 или более новой версией операционной системы, пишет MacRumors.

В телевизионной версии сервиса есть Reels, длинные видео и прямые трансляции. Кроме того, в ней можно следить за роликами любимых авторов, искать новый контент и продолжить просмотр, начатый на другом устройстве. Meta позиционирует приложение как способ смотреть видео вместе с друзьями или семьей.

- Реклама -

Версия 66.0 для Apple TV датирована 23 октября, поэтому, скорее всего, именно тогда приложение и вышло. Еще 19 октября в архивной копии страницы Instagram в App Store среди совместимых устройств значились только iPhone и iPad. Полноценную версию для iPad сервис получил лишь примерно год назад.

До Apple TV телевизионная версия Instagram уже работала на других платформах. Тестировать ее Meta начала в США в конце 2025 года на Amazon Fire TV. В феврале 2026-го она появилась на Google TV, а в июне — на телевизорах Samsung. Сначала приложение в основном автоматически воспроизводило тематические подборки Reels, а позже компания добавила длинные видео и трансляции.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

SWEET.TV назвал дату премьеры шоу Destination X и десятерых его участников

19 ноября SWEET.TV покажет украинскую версию бельгийского реалити-шоу Destination X. Ведущим станет Дмитрий Каднай, а победитель получит 500 тыс. грн.
Новости

Илон Маск вложил в Skydance около 1 млрд долларов — CNBC

По данным CNBC, Илон Маск инвестировал около 1 млрд долларов в Skydance, которая купила Warner Bros. Discovery. Условия и структура инвестиции неизвестны.
Новости

Nokia и ICEYE могут создать для Украины собственную систему спутниковой связи

Минобороны Украины подписало с ICEYE и Nokia письмо о намерениях. Стороны выяснят, как создать спутниковую связь, которую страна будет полностью контролировать.
Новости

Китайские инженеры достигли скорости 3,2 Пбит/с в оптоволокне на коммерческом оборудовании

Китайские инженеры передали данные по оптоволокну со скоростью 3,2 Пбит/с. По одному такому волокну за секунду можно загрузить более 20 тыс. фильмов в 4K.
Новости

От високосных секунд откажутся с 2027 года из-за риска сбоев интернета

Генеральная конференция по мерам и весам проголосовала за отмену високосных секунд с 20 мая 2027 года. Раньше из-за них случались сбои интернет-сервисов.