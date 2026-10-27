Украина испытывает на орбите первый спутник собственной сети связи

1 октября ракета Falcon 9 компании SpaceX в рамках миссии Transporter-18 вывела на орбиту OBRIA NANO — первый тестовый спутник будущей независимой сети связи Украины. Над проектом украинская компания HIMERA работает вместе с датской GomSpace. Об этом говорится в сообщении HIMERA в Facebook.

Собственная спутниковая сеть, по замыслу компании, должна дать Украине дополнительные каналы связи и снизить ее стратегическую зависимость от внешней инфраструктуры. Над такой системой для страны работает не только HIMERA. В частности, Министерство обороны подписало письмо о намерениях с финскими ICEYE и Nokia.

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Следующим шагом HIMERA называет перенос производства спутников и наземных терминалов в Украину. По словам компании, это позволит развивать собственные технологии спутниковой связи и постепенно наращивать мощности в стране.

Испытания OBRIA NANO идут по плану, рассказали в HIMERA изданию «Милитарный». На этом этапе компания проверяет возможности будущей группировки. Эти тесты должны дать практический опыт, необходимый для развития проекта и его интеграции в национальную инфраструктуру. При этом спутник будет контролировать украинский оператор, а работать аппарат будет в интересах стратегической безопасности.

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«Это возможность заложить основу независимой сети связи Украины», — прокомментировал запуск соучредитель и генеральный директор HIMERA Миша Рудоминский. По его словам, компания начинает с проверки технологий на орбите. В дальнейшем она хочет развить возможности, которые укрепят безопасность государства и уменьшат его зависимость от иностранных поставщиков связи.

Со временем компания планирует создать группировку спутников, которая покроет связью всю территорию Украины и будет дополнять европейские спутниковые сети. Похожие планы есть и у другой украинской компании — Stetman, которая должна развернуть сеть из 360 спутников связи.

Партнер HIMERA, датская GomSpace, поставляет продукцию и услуги для малых спутников клиентам более чем в 60 странах. Ее генеральный директор Карстен Драхманн считает, что сотрудничество с HIMERA поможет быстрее воплотить инициативу. Общей целью компаний он назвал независимую связь для Украины, которая будет способствовать ее безопасности и экономическому развитию.