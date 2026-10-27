Телевизоры Samsung собирают данные о владельцах для персонализированной рекламы — исследователь

Специалист по кибербезопасности под ником log4j разобрал операционную систему Tizen в телевизорах Samsung и обнаружил в ней код, который следит за зрителями ради рекламы. Проверить прошивку он решил, когда заметил, что его телевизор показывает подозрительно точную рекламу, пишет Tom’s Hardware.

По словам log4j, телевизор собирает подробную телеметрию, то есть служебные данные о работе устройства и действиях зрителя. Среди них — сведения о сетевом трафике, скриншоты экрана и результаты распознавания звука. Чтобы узнавать одного и того же человека на разных устройствах, система использует рекламный идентификатор AID. Всё это, как утверждает исследователь, нужно для показа персонализированной рекламы. Это не первая проверка, в которую попали телевизоры Samsung. Недавнее исследование показало, что они обращаются к серверам распознавания контента даже после того, как владелец отказался от слежения.

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Значительную часть собранного телевизор обрабатывает сам. Для этого, по данным log4j, в Tizen встроены алгоритмы компьютерного зрения и модели искусственного интеллекта. Одна из моделей — нейросеть, адаптированная к отдельным регионам. По мнению исследователя, она отслеживает действия зрителя: какие видео он смотрит, какую рекламу пропускает и до какого места досмотрел. Именно этим log4j объясняет, почему телевизоры Samsung, по его словам, «очень медленные».

Телевизор без встроенного микрофона, утверждает исследователь, может записывать звук через подключённый саундбар или Bluetooth-аксессуар. Эту возможность проверил инженер Hugging Face под ником ngxson. Он рассказал, что его телевизор на пять секунд включил микрофон, после чего перестал им пользоваться. При этом ngxson оговорился, что на его телевизоре стоит изменённая прошивка, а ряд настроек отключён, поэтому обычное устройство может вести себя иначе.

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Разбирать код прошивки log4j помогали инструменты OpenAI. Позже компания заблокировала его учётную запись по подозрению в киберзлоупотреблениях. Исследователь отрицает, что искал или использовал уязвимости с помощью сервисов OpenAI, и предполагает, что блокировку могла вызвать автоматическая система классификации.

Ранее похожие претензии звучали и в адрес LG. Часть владельцев её смарт-телевизоров жаловалась, что устройства начали тормозить, хотя новых функций или требовательных приложений на них не появлялось. Пользователи объясняли это лишним программным обеспечением, но log4j допускает, что причина может быть и в слежке за зрителем. Впрочем, производителями дело не ограничивается: некоторые приложения для Smart TV в фоновом режиме собирают веб-данные, которые затем продают ИИ-компаниям.

Сейчас log4j готовит подробный отчёт, в котором опишет и методы, позволившие добраться до этих данных. Серию публикаций исследователь завершил шуткой: он «наконец нашёл компанию, которая действительно слушает своих клиентов».