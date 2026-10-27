SWEET.TV назвал дату премьеры шоу Destination X и десятерых его участников

19 ноября на SWEET.TV выйдет приключенческое реалити-шоу Destination X. Национальный онлайн-кинотеатр объявил десятерых участников проекта, среди которых певицы Michelle Andrade и Елена Тополя и актёр Карен Варданян.

Destination X — украинская адаптация бельгийского одноимённого формата, отмеченного наградами Rose d’Or («Золотая роза») и C21 Awards. В разных странах Европы этот формат уже имел успех, а в США для него готовят второй сезон.

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По сюжету, участники едут по Украине на чёрном двухэтажном X-автобусе с затемнёнными окнами и не знают, куда направляются. Чтобы маршрут оставался тайной, они носят X-очки, которые скрывают от них окружающее пространство. Зато в каждой новой локации игроки разгадывают подсказки, анализируют детали и определяют своё местонахождение, чтобы добраться до точки X. Победитель получит 500 тыс. грн.

Ведущим проекта станет Дмитрий Каднай, музыкант, автор песен и фронтмен группы KADNAY. Сам проект должен позволить отвлечься от будней и взглянуть на Украину по-новому, пояснил руководитель SWEET.TV Originals, Big Entertainment Shows Владимир Завадюк. По его словам, технологии в Destination X становятся частью игры: от X-автобуса и очков до интерактивных механик поиска локаций.

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Команду дополняют певцы BRYKULETS и Ostrovskyi, архитектор Саша Тихолоз, дизайнер Алина Гниденко, менеджер Ира Водопьянова, художник и комик Данил Повар и инженер-энергетик, ветеран Павел Товстик. Michelle Andrade — украинско-боливийская певица, которая переехала в Украину в 13 лет.

Дату премьеры и участников другого реалити-шоу, второго сезона «Предателей», SWEET.TV объявил ещё в августе, а 17 сентября начал его показ.