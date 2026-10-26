YouTube планирует перейти на видеокодек AV2 в начале 2027 года

Технический директор YouTube Дес Кин (Des Keane) заявил, что потоковое видео в кодеке AV2 может стать доступным пользователям сервиса уже в начале 2027 года. Его оценку привела организация Alliance for Open Media (AOMedia), сообщает издание VideoCardz.

AV2 — преемник кодека AV1, и за его использование так же не нужно платить лицензионные отчисления. Первую версию нового кодека AOMedia выпустила в начале июня. По сравнению с AV1 он сжимает видео примерно на 30% эффективнее. Благодаря этому можно снизить битрейт, то есть объем данных на секунду видео, без потери качества изображения или повысить качество при том же битрейте. Кроме того, AV2 поддерживает многопотоковое видео и видео с нескольких ракурсов, более высокую частоту кадров и расширенные возможности HDR, а также располагает функциями для видеонаблюдения.

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YouTube уже транслирует большую часть контента в AV1. По состоянию на март 2026 года в этом формате зрители смотрели более 90% видео на платформе, если считать по времени просмотра. Meta тоже сделала AV1 основным кодеком для видео в Facebook и Instagram, а теперь планирует перейти на AV2. Netflix и Amazon Prime Video пока лишь изучают возможности нового формата.

К AV2 готовятся и разработчики браузеров и программного обеспечения. В частности, Google уже показала воспроизведение видео в этом кодеке в браузере Chrome, однако не назвала, когда поддержка появится в общедоступной версии. Intel, которая ранее работала над программным кодировщиком SVT-AV1 и обеспечила аппаратное ускорение для AV1, подтвердила участие в проекте SVT-AV2. На выставке IBC 2026 компания показала, как продвигаются программные реализации, инструменты для разработчиков и тестирование совместимости.

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Появится ли аппаратное декодирование AV2, пока неизвестно. Intel официально еще не объявляла о поддержке нового кодека в своих центральных и графических процессорах, а AOMedia таких сведений не предоставила. Тем временем программный декодер dav2d разрабатывает VideoLAN — создатель медиаплеера VLC. Разработчики строят его на основе dav1d — собственной разработки для AV1.