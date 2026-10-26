Starlink Mobile ведёт переговоры об аренде 80 тыс. вышек, чтобы стать четвёртым оператором США

SpaceX Илона Маска договаривается с Crown Castle, одним из крупнейших владельцев вышек связи в США, об аренде мест для оборудования Starlink Mobile. Так компания планирует создать четвёртого общенационального мобильного оператора страны, пишет агентство Bloomberg.

Всего речь идёт о доступе примерно к 80 тыс. вышек. Для сравнения, в 2025 году T-Mobile сообщал о более чем 82 тыс. вышек связи в своей сети. Вместе с AT&T и Verizon этот оператор входит в тройку крупнейших в стране — именно с ними и должен конкурировать Starlink Mobile.

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Мобильные операторы обычно не владеют вышками, а арендуют на них места для своего оборудования. Это дешевле, чем содержать и обслуживать вышки самостоятельно, к тому же одной вышкой могут совместно пользоваться несколько операторов. Помимо Crown Castle, крупнейшие владельцы такой инфраструктуры в США — American Tower и Vertical Bridge Holdings.

Наземная сеть должна дополнить спутниковую часть Starlink Mobile. Федеральная комиссия связи США (FCC) уже разрешила SpaceX запустить 15 тыс. спутников, с которыми телефоны абонентов смогут соединяться напрямую. Однако чтобы связь на земле была надёжной, SpaceX нужны и базовые станции на вышках.

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Гендиректор SpaceX Илон Маск не скрывает, что хочет с нуля создать независимого мобильного оператора. Для этого компания приобрела лицензии на частоты нижнего диапазона. По словам Маска, вместе со спутниками Starlink и другими технологиями они позволят создать «крупного мобильного оператора».

«Мы будем развивать наземные сети, чтобы обеспечить связь везде, где SpaceX и Starlink имеют право работать», — заявил Маск. По его мнению, новые запуски спутников и полученные частоты помогут Starlink Mobile стать крупным мобильным оператором в США. Впрочем, технический директор T-Mobile Джон Со считает, что Starlink Mobile не заменит наземные сети.