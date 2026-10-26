Spotify запустил автомобильное приложение с собственным интерфейсом

21 октября Spotify объявил о запуске нового автомобильного приложения, которое работает непосредственно на Android Automotive OS. Первыми его получили электрические Audi A6 e-tron и Q6 e-tron, а также A5, Q5 и A6 2026 модельного года.

Android Automotive OS — операционная система Google, которую некоторые автопроизводители устанавливают во встроенные мультимедийные комплексы. Предыдущее приложение Spotify для этой системы собственного интерфейса не имело. Компания обеспечивала серверную часть, плейлисты и музыкальный каталог, а внешний вид и расположение элементов на экране задавали шаблоны Google. Теперь Spotify сам создает интерфейс и выводит его на автомобильные экраны.

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Руководитель направления развития автомобильного бизнеса Spotify Джонатан Тарлтон в интервью The Verge пояснил, что теперь компания сама формирует каждый пиксель изображения и контролирует все, что видит пользователь. Шаблоны и готовые фреймворки ее больше не ограничивают. «Это на 100% Spotify», — подчеркнул он.

Новое приложение должно уменьшить зависимость Spotify от Apple CarPlay и Android Auto. Эти системы переносят интерфейс смартфона на экран автомобиля, и именно ими водители чаще всего пользуются за рулем. По данным компании, в автомобиле музыку слушают 34% ежемесячных активных пользователей Spotify и 77% подписчиков Premium.

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Скачать приложение можно из Audi Application Store в 47 странах. Работает оно без смартфона — подключать телефон по Bluetooth или кабелю не нужно. Среди его функций — голосовое управление, режимы Spotify Jam и Spotify DJ, а также видеоклипы и тексты песен, синхронизированные с музыкой.

В течение 2027 года Spotify планирует встроить приложение в автомобили других производителей. Параллельно компания расширяет географию своих сервисов — в начале октября она пообещала запустить аудиокниги более чем в 180 странах, в том числе в Украине.

При этом от поддержки Apple CarPlay и Android Auto Spotify не отказывается. По словам Тарлтона, компания и дальше вкладывает средства в технологии, которые выводят контент со смартфона на автомобильный дисплей, а новым приложением лишь хочет дать пользователям выбор.