Sony сняла с продажи в Японии последний проигрыватель UHD Blu-ray

С 22 октября японское подразделение Sony больше не поставляет в магазины проигрыватель UBP-X700/K для дисков Ultra HD Blu-ray (UHD Blu-ray) с видео в 4K. Других автономных проигрывателей этого формата в ассортименте компании не осталось, сообщает FlatpanelsHD со ссылкой на блог японского продавца Kunkoku.

По данным Kunkoku, в Японии диски UHD Blu-ray из всех устройств Sony теперь воспроизводит только игровая консоль PlayStation 5. Эту информацию подтвердило и японское представительство компании. На его сайте указано, что модели нет в наличии и новых поставок не ожидается. При этом глобального пресс-релиза Sony не публиковала, а о преемнике или замене для UBP-X700/K не сообщала.

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Модель UBP-X700/K поступила в продажу в мае 2025 года. Последним проигрывателем UHD Blu-ray в линейке Sony она стала более года назад, когда компания прекратила выпуск модели UBP-X800M2.

Впрочем, PS5 не может полноценно заменить проигрыватель. Это прежде всего игровое устройство, к тому же без поддержки Dolby Vision, одного из распространенных форматов HDR-видео. Кроме того, Sony уже объявила, что с января 2028 года полностью прекратит выпуск игр на физических носителях. Из-за этого появились опасения, что будущая PlayStation 6 может вовсе выйти без оптического привода.

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От дисковой техники Sony отказывается постепенно. Ранее компания ушла с рынка автономных проигрывателей компакт-дисков и аудиодисков SACD, а в феврале объявила, что больше не будет выпускать Blu-ray-рекордеры. После этого спрос на рекордеры Panasonic резко вырос. На тот момент в продаже также оставалось по одной модели обычного Blu-ray-проигрывателя и DVD-проигрывателя Sony.

Поскольку Sony — японская компания, ее решения об ассортименте в Японии обычно опережают изменения на других рынках. Впрочем, в США, Европе и других регионах Sony официально пока не сняла UBP-X700/K с производства.

Среди крупных брендов электроники проигрыватели UHD Blu-ray теперь продает только Panasonic. Такие устройства начали выпускать и несколько новых, преимущественно китайских производителей, но, по мнению FlatpanelsHD, они вряд ли существенно изменят ситуацию. Sony была одним из главных разработчиков формата Blu-ray и движущей силой распространения UHD Blu-ray, поэтому издание называет ее уход серьезным ударом по всему рынку оптических дисков.