От високосных секунд откажутся с 2027 года из-за риска сбоев интернета

15 октября Генеральная конференция по мерам и весам (CGPM) приняла в Версале резолюцию об отмене високосных секунд. Решение вступит в силу 20 мая 2027 года, во Всемирный день метрологии, пишет The Verge.

Високосную секунду периодически добавляют к всемирному координированному времени (UTC), чтобы оно совпадало с астрономическим. Атомные часы отсчитывают секунды равномерно, а Земля вращается неравномерно, поэтому эти две шкалы постепенно расходятся. Еще в 2022 году метрологи договорились отказаться от високосных секунд не позднее 2035-го, а теперь этот срок сократили на восемь лет.

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Поторопиться метрологов заставили изменения во вращении Земли. Из-за них секунду, возможно, придется не добавить, а впервые отнять. Вероятность такого сценария до 2035 года резолюция оценивает в 30%. Отрицательную секунду еще никогда не применяли, и критическая инфраструктура к ней в основном не готова, говорится в документе.

Непрерывное время без скачков, согласно тексту резолюции, необходимо транспорту, энергетике, телекоммуникациям и космической отрасли. Телекоммуникационное оборудование синхронизируют по точному времени, поэтому лишняя секунда может сбить его работу. По мнению авторов документа, риск растет и по другой причине. Крупные поставщики услуг обрабатывают високосные секунды каждый по-своему, а устройств интернета вещей и умных энергосетей становится все больше.

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Эти опасения небезосновательны. После добавления високосных секунд сбои уже возникали в Foursquare, Reddit, LinkedIn, Yelp и на других платформах. За отмену этой системы давно выступают также Meta, Google, Microsoft и Amazon.

После отмены атомное и астрономическое время будут постепенно расходиться. Резолюция ограничивает разницу между ними 3600 секундами, то есть часом. The Verge называет это переходом на «високосные часы». Такую поправку, по данным издания, понадобится внести примерно через 3000 лет.