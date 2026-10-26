Nokia и ICEYE могут создать для Украины собственную систему спутниковой связи

Во время визита премьер-министра Финляндии в Украину объявили о партнерстве Министерства обороны с компаниями ICEYE и Nokia. Позже компании уточнили, что сотрудничество охватит космическую отрасль и прежде всего разработку суверенной системы спутниковой связи для Украины.

Суверенной такую систему называют потому, что страна сама владеет спутниками, наземной инфраструктурой и терминалами и управляет ими. «Украине нужны защищенные, суверенные и высокопроизводительные системы спутниковой связи, которые она будет контролировать самостоятельно», — заявил гендиректор ICEYE Рафал Моджевски. По его словам, компания умеет быстро развертывать такие космические миссии, а Украину поддерживает еще с 2022 года.

- Реклама -

Обе компании финские: ICEYE работает в сфере космической разведки, Nokia — один из крупнейших в мире поставщиков телекоммуникационного оборудования. Незадолго до этого они договорились совместно разрабатывать защищенные системы связи на низкой околоземной орбите для правительств. Эти системы должны обслуживать военных, пограничников, экстренные службы и спасателей во время стихийных бедствий. Построить их планируют на европейских технологиях, а первые спутники вывести на орбиту в 2028 году. В Польше ICEYE уже работает над похожим проектом — в сентябре компания и оборонный концерн PGZ заключили соглашение о военной спутниковой системе MILSATCOM.

В Nokia объясняют, зачем Украине такой проект. Глава подразделения Nokia Defense Микко Хаутала отметил, что спутниковые сети позволяют сохранить связь, когда наземная инфраструктура работает с перебоями. Поэтому он считает их важной частью любой защищенной системы коммуникаций. Согласно письму о намерениях, Nokia, ICEYE и Украина вместе изучат, как суверенная спутниковая сеть может сделать украинскую связь устойчивее и полностью подконтрольной самой стране.