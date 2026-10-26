Китайская государственная группа CICT передала данные по одному оптическому волокну со скоростью 3,2 Пбит/с в реальном времени. Это новый рекорд для такого режима передачи. Предыдущий, 2,5 Пбит/с, та же команда установила в марте, сообщает Департамент экономики и информатизации провинции Хубэй.

С такой скоростью за одну секунду можно загрузить более 20 тыс. фильмов в формате 4K. Иначе говоря, одно такое волокно способно одновременно обеспечить гигабитным доступом 3,2 млн домохозяйств. Мартовский результат соответствовал 2,5 млн. Для сравнения, TeleGeography в этом году оценила суммарную пропускную способность всех международных интернет-каналов мира в 2259 Тбит/с, то есть примерно в 2,3 Пбит/с.

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Над рекордом работали Национальная ключевая лаборатория технологий и сетей оптической связи группы CICT, лаборатория Peng Cheng и производитель волокна FiberHome Fujikura. Необходимость такой разработки исследователи объясняют тем, что из-за искусственного интеллекта и новых дата-центров трафик стремительно растёт. Обычное одномодовое волокно с одной сердцевиной, то есть светопроводящей жилой, приближается к пределу своей пропускной способности. Поэтому команда взяла 10,3-километровый отрезок волокна с 24 сердцевинами. Данные в нём распределили на тысячи параллельных каналов: сигнал шёл одновременно по разным сердцевинам в трёх спектральных диапазонах — S, C и L. По данным Science and Technology Daily, передача была двунаправленной.

Старший инженер по оптическим системам лаборатории Ян Чао пояснил, что для обычного коммерческого волокна стандарта G.652 предел пропускной способности в диапазонах C и L составляет около 100 Тбит/с. Новая система, по его словам, увеличивает пропускную способность одного волокна в 32 раза. Для передачи использовали оптические модули собственной разработки. Скорость передачи данных по одному каналу составила 400 Гбит/с в диапазоне S и 1,2 Тбит/с в диапазонах C и L. Инженеры также оптимизировали расположение сердцевин в волокне, чтобы уменьшить перекрёстные помехи между ними.

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Рекорд касается именно передачи в реальном времени, причём оборудование соответствует коммерческим стандартам. Более высоких скоростей, как напоминает Tom’s Hardware, достигали в лабораторных экспериментах. На подобном 24-сердцевинном волокне там получили 5,29 Пбит/с. Впрочем, для таких результатов часто требуются экспериментальная обработка сигнала и лабораторная аппаратура. Поэтому, по мнению издания, китайская система ближе к практическому применению.

Ян Чао считает, что многосердцевинные волокна понадобятся для соединения крупных вычислительных центров, магистральных линий и сетей 6G. Работу команды, по информации хубэйского департамента, отобрали для международной конференции по оптической связи OFC 2026, а её авторов пригласили опубликовать статью в научном журнале.