Исследование: отказ от слежения срабатывает не во всех смарт-телевизорах

Исследователи Северо-Восточного университета США выяснили, что смарт-телевизоры Samsung, Vizio и Roku продолжают обмениваться данными с серверами распознавания контента даже после того, как владелец отказался от слежения в настройках. Такой трафик учёные фиксировали в тысячах тестов, но расшифровать его не смогли, пишет Ars Technica.

Технология автоматического распознавания контента (Automatic Content Recognition, ACR) по изображению или звуку определяет, что именно показывает экран. Она работает с эфирным вещанием, приложениями и устройствами, подключёнными кабелем, а результаты отправляет на удалённые серверы. Эти данные помогают оценивать телеаудиторию и показывать зрителям таргетированную рекламу. Именно от такого обмена владелец и отказывается в настройках телевизора.

- Реклама -

Для проверки исследователи отобрали 12 телевизоров десяти производителей, которые работают на восьми операционных системах. Среди них — модели Amazon, Hisense, LG, Roku, Samsung, Sony, Supersonic, TCL, Vizio и Westinghouse. На этих моделях учёные провели 5943 контролируемых эксперимента. В них телевизоры принимали эфирный сигнал, получали изображение по HDMI, работали со встроенными и сторонними стриминговыми приложениями или находились в режиме ожидания. В каждом из этих сценариев исследователи сравнивали трафик к серверам ACR при включённом слежении и после отказа от него. Записывали его с помощью инструментов Mon(IoT)r и SPHERE Research Infrastructure.

По оценке авторов, проверенные операционные системы охватывают около 95% рынка смарт-телевизоров в США, поэтому проблему ACR можно считать распространённой. При этом на отдельных моделях результаты могут отличаться от полученных в исследовании. На одних распознавание отключится полностью, на других продолжит работать целиком или частично.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Наибольший разрыв между настройками и реальным поведением телевизора учёные обнаружили у Samsung, Vizio и Roku. На моделях Samsung с системой Tizen трафик, характерный для ACR, не исчезал в 41 из 60 тестов с эфирным вещанием и в 18 из 30 тестов по HDMI. Со встроенным стриминговым приложением он сохранялся во всех 30 тестах.

Телевизоры Vizio, которые в отчёте фигурируют под прежним названием платформы SmartCast, после отказа от слежения обращались к узлу облачного сервиса Amazon Kinesis во всех проверенных сценариях. Даже на объём этого трафика отказ заметно не влиял. У Roku подобная активность продолжалась при просмотре собственного стримингового сервиса компании The Roku Channel, на который отказ от слежения не распространялся.

Зато на проверенных телевизорах LG с webOS, Amazon Fire TV, Sony с Google TV и устройствах на платформе VIDAA отказ от ACR в рамках измерений сработал.

Поскольку трафик к серверам ACR зашифрован, исследователи формально не могут утверждать, что зафиксировали именно работу распознавания контента. Впрочем, обмен данными с этими серверами после отказа владельца от слежения выглядит подозрительно.

Сбор данных о том, что смотрят владельцы смарт-телевизоров, уже не раз критиковали. В декабре 2025 года прокуратура штата Техас из-за этого подала иск против Sony, Samsung, LG, Hisense и TCL.

Часть владельцев тем временем защищается самостоятельно. Некоторые из них с помощью ИИ-агентов убирают рекламу и лишние программы с телевизоров. Делать это приходится на свой страх и риск, ведь так можно потерять гарантию или даже вывести устройство из строя.