Илон Маск вложил в Skydance около 1 млрд долларов — CNBC

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Ілон Маск став інвестором медіакомпанії Skydance

Илон Маск вложил около 1 млрд долларов в медиакомпанию Skydance, которая ищет новых акционеров после покупки Warner Bros. Discovery. Дополнительный капитал нужен компании, чтобы объединить приобретенные активы и одновременно сократить расходы, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на анонимные источники.

Skydance — новое название Paramount Skydance, которая 6 октября завершила покупку Warner Bros. Discovery за 110 млрд долларов. После сделки компании принадлежит крупный портфель развлекательных и медийных брендов. При этом ее чистый долг составляет около 80 млрд долларов, пишет Variety. Приоритетом гендиректор компании Дэвид Эллисон считает технологическое развитие бизнеса.

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Маска с семьей Эллисонов связывают давние деловые отношения. Отец Дэвида, сооснователь Oracle Ларри Эллисон, в 2022 году помог Маску купить Twitter за 44 млрд долларов и вложил в сделку миллиард долларов. А в 2025 году он лично поручился за более чем 40 млрд долларов акционерного капитала, который требовался Paramount для покупки Warner Bros. Discovery.

Условия и структуру новой инвестиции, по данным CNBC, не разглашают. Сделку заключили в то время, когда Маск восстановил отношения с президентом США Дональдом Трампом. Тот ранее поддержал намерение Paramount купить Warner Bros. Discovery.

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Возможное сотрудничество Skydance со SpaceX, компанией Маска, еще накануне предсказал американский медиамагнат Джон Мэлоун. Выступая 21 октября на саммите Paley International Council в Нью-Йорке, он предположил, что компании могут заключить соглашение о взаимных инвестициях на 8–10 млрд долларов и распространении контента по всему миру. Впрочем, Мэлоун не утверждал, что переговоры уже идут.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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