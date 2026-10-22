Восемь сертификатов TLS с примитивными ключами поставили под угрозу безопасность интернета

20 октября авторы неформального предупреждения опубликовали сообщение, подписанное закрытым ключом одного из восьми промежуточных сертификатов TLS индийского центра сертификации eMudhra. Закрытые ключи этих сертификатов оказались настолько слабыми, что ими мог бы воспользоваться кто угодно, пишет издание Ars Technica.

Все восемь сертификатов уже заблокировали разработчики браузеров, а также ряда популярных приложений и языков программирования. Исключением, похоже, остаётся Edge в Windows 10: на момент выхода оригинальной статьи он всё ещё соединялся с 12 уязвимыми хостами. Сообщений о том, что журналы прозрачности (публичные реестры выданных сертификатов) зафиксировали злонамеренное использование этих ключей, пока нет.

- Реклама -

Промежуточные сертификаты дают центру сертификации право выдавать сертификаты отдельным сайтам. Именно на такой системе доверия держится HTTPS, а Android 17 в дополнение к нему скроет посещаемые сайты от операторов связи.

Текст сообщения — «We have a problem here — Wayne» («У нас тут проблема — Уэйн»). Цифровая подпись под ним доказала, что авторы контролируют закрытый ключ, а значит, таким ключом можно выпускать несанкционированные сертификаты, которым доверяли бы миллионы серверов по всему миру. Впрочем, для перехвата трафика злоумышленник должен стать посредником между сторонами соединения, и проще это тем, кто управляет локальной сетью, например в кафе или университете.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Блокировка не решает проблему полностью: последствия придётся устранять долго, считает Филиппо Вальсорда (Filippo Valsorda), мейнтейнер криптографии в языке Go. По его словам, очень длинный «хвост» составляют устройства интернета вещей, контейнеры Docker, забытые машины с Linux и инструменты командной строки с собственной копией корневых сертификатов. Дистрибутивы Linux постепенно выпускают обновления, а некоторые ещё не готовы, и потом администраторам придётся устанавливать их на многих машинах.