С 2024 года воры украли в Великобритании 153 км медных кабелей связи

Тысячи клиентов британского оператора Openreach два дня оставались без интернета и телефона в деревне Тёрнско в Южном Йоркшире, пишет издание Datacenter Dynamics со ссылкой на BBC. Сбой произошёл, когда воры вытаскивали из земли медные кабели оператора и повредили местную сеть.

Openreach извинилась перед всеми пострадавшими и заявила, что как можно быстрее устраняет значительные повреждения. Она также напомнила, что кража кабелей — серьёзное преступление, которое заметно сказывается на местных сообществах. Для оператора это не первый случай: воры и раньше похищали его кабели в разных частях Великобритании, в том числе в Эссексе, Хэмпшире и Оксфордшире.

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С апреля 2024 года более 100 тыс. человек в Великобритании, по данным Openreach, лишились стационарной телефонной связи или широкополосного интернета из-за краж меди. За это время воры украли 153 км кабелей, а на ремонт повреждённых линий компания потратила 1,2 млн человеко-часов.

Из-за этого Openreach усилила борьбу с ворами. В мае она объявила о партнёрстве с компанией EMR, занимающейся переработкой вторичного сырья, и благотворительной организацией Crimestoppers, которая помогает противодействовать преступности. Кроме того, оператор по-прежнему маркирует кабели и оборудование составом SelectaDNA — синтетической ДНК с ультрафиолетовым маркером, которую распыляют прямо на них.

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Тем временем оптоволокно уже охватило почти 24 млн домов и помещений, но нападения на старую медную инфраструктуру, по словам компании, замедляют переход на него. Региональный менеджер Openreach по безопасности Джеймс Арнольд в 2025 году рассказал DCD, что оператор выводит медную сеть из эксплуатации по всей стране. По его словам, это почти гонка со злоумышленниками: чем быстрее медь вытащат из земли, тем меньше её достанется ворам.

Напомним, недавно в США оператор AT&T зарегистрировал более 10 тыс. случаев краж меди с ущербом около $82 млн. Вместе с T-Mobile и Verizon он присоединился к инициативе против похитителей медных кабелей связи.