Сервис поиска фильмов и сериалов JustWatch запускает собственный стриминг

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JustWatch TV

Компания JustWatch, разработавшая гид для поиска фильмов и сериалов, выходит на рынок стриминга с собственной платформой JustWatch TV. Она будет предлагать контент 30 партнёров по платной и бесплатной подписке, а также аренду фильмов, пишет TechCrunch.

Компания работает уже 12 лет, а её гид помогает узнать, на какой платформе доступен нужный фильм или сериал, поскольку каталоги сервисов постоянно меняются. Библиотека JustWatch насчитывает примерно 500 000 названий и охватывает более 1500 платформ. Гид доступен на 140 рынках, в том числе в Украине, а его аудитория — около 50 млн пользователей.

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JustWatch TV компания анонсировала в сентябре, но на старте платформа ограничится 12 странами: США, Канадой, Великобританией, Ирландией, Германией, Францией, Австрией, Италией, Испанией, Швейцарией, Австралией и Новой Зеландией. Украины среди них нет. Смотреть её можно будет в существующих приложениях гида и на сайте.

В бесплатной версии будет подборка контента с рекламой. Зато подписка JustWatch TV Plus откроет доступ к более чем 300 наименованиям и добавит расширенные фильтры, а также возможность скрывать просмотренные или нежелательные фильмы и сериалы. При этом в отдельных странах обещают запустить и аренду.

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Помимо месячной подписки за $3,99, сервис предлагает «пожизненную» за $49,99. Мировые поступления стриминговых сервисов от подписок в 2025 году впервые превысили $150 млрд.

Старший вице-президент JustWatch Квентин Карбонелл объяснил, что при огромном выборе люди постоянно ищут, где посмотреть нужный фильм или сериал, поэтому сейчас подходящий момент, чтобы стать универсальным центром развлечений. Собственный сервис, по его словам, расширит аудиторию, а гид и дальше будет направлять пользователей к партнёрам. Зрители также смогут частично влиять на каталог, отправляя запросы на добавление фильмов или сериалов.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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