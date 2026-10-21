Россия повредила ещё один киевский дата-центр — GigaCenter

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GigaCenter

Компания GigaCenter сообщила в Facebook, что её киевский дата-центр пострадал 20 октября от российской атаки. Из-за этого в работе оборудования, которое клиенты разместили в дата-центре, возможны перебои.

Специалисты GigaCenter сейчас занимаются локализацией последствий удара. Впрочем, масштаб повреждений и сроки восстановления работы оборудования компания пока не называет.

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GigaCenter — коммерческий дата-центр, который размещает серверное и сетевое оборудование бизнеса, банков, государственных учреждений и IT-компаний. В Киеве он работает с 2014 года и входит в украинскую группу GIGAGROUP. К ней также относятся телекоммуникационный оператор GigaTrans, облачный провайдер GigaCloud и агентство по кибербезопасности GigaSafe.

Данные сервиса YouControl показывают, что в 2025 году ООО «Гигацентр Украина» нарастило выручку на 26,6%, до 97,5 млн грн, а прибыль — на 79,7%, до 1,7 млн грн.

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Это не первая атака на киевские дата-центры за последние недели. Ещё 1 октября после серии российских ударов киевский дата-центр «Парковый» вывели из строя, а данные его клиентов развернули в ЕС.

Через пять дней, 6 октября, «Омега Телеком» объявила о прекращении работы своего киевского дата-центра после массированной атаки России. Связь она восстанавливает на резервных площадках.

Накануне удара по GigaCenter, в ночь на 19 октября, Россия баллистическими ракетами уничтожила дата-центр «Датагруп». Оборудование и инфраструктура площадки непригодны к работе, восстановить её уже невозможно.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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