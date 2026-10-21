Аренда GPU-сервера для ИИ: когда она выгоднее покупки видеокарты

Флагманская NVIDIA RTX 5090 при рекомендованной цене 1999 долларов в октябре 2026 года продавалась на Amazon почти за 9000 долларов, а во многих магазинах её уже нет. Разбираемся, когда разработчикам нейросетей и студиям 3D-графики выгоднее арендовать вычислительные мощности, а когда — покупать своё оборудование.

Аренда GPU-сервера стала привычной услугой хостинг-провайдеров. Например, на сайте hostkey.ru клиент подбирает в конфигураторе сервер с видеокартами NVIDIA или AMD и платит за него по часам или помесячно. Графический процессор, или GPU (graphics processing unit), состоит из тысяч вычислительных ядер, и все они работают одновременно. Поэтому матричные расчёты, из которых складывается работа нейросети, на видеокарте идут быстрее, чем на центральном процессоре.

Какие задачи переносят на GPU-сервер

На центральном процессоре сложные операции идут быстро, но последовательно. Видеокарта устроена иначе: на ней параллельно обрабатывается множество простых операций. Именно на таких вычислениях построены машинное обучение и компьютерная графика. Чаще всего на GPU-сервер переносят такие задачи:

Обучение и дообучение нейросети на собственных данных.

Инференс — работу уже обученной модели, например ответы чат-бота на запросы пользователей.

Генерацию изображений по текстовому описанию.

3D-рендеринг сцен в Blender, V-Ray и других программах.

Обработку и перекодирование видео.

Для всех этих задач главное — объём видеопамяти (VRAM). Модель должна целиком помещаться в память карты: если места не хватает, часть данных приходится держать в оперативной памяти сервера, и расчёты замедляются. По рекомендациям HOSTKEY, для языковых моделей (LLM) на 7–13 млрд параметров достаточно RTX 4090 с 24 ГБ. Для моделей на 70 млрд нужны ускорители с 80 ГБ — NVIDIA A100 или H100.

Покупка или аренда: из чего складываются расходы

Видеокарта — лишь часть затрат, к тому же сейчас её трудно купить. В октябре 2026 года американская сеть Micro Center убрала из продажи большинство моделей RTX 5090, а в Германии и Великобритании цены превысили 5000 евро и 5000 фунтов. В NVIDIA объяснили дефицит ограниченными производственными мощностями и пообещали продолжить поставки. RTX 5090 потребляет до 575 Вт, а NVIDIA рекомендует к ней блок питания на 1000 ватт. Профессиональный ускоритель NVIDIA H100, по оценке HOSTKEY, стоит от 30 тысяч долларов. Помимо самой карты, деньги уходят на:

Сервер или рабочую станцию с мощным блоком питания.

Электроэнергию для карты и охлаждения помещения.

Место, где сервер работает без перегрева.

Ремонт и замену комплектующих при поломках.

Арендатор вместо всех этих расходов вносит одну регулярную плату. Почасовая оплата выгодна, когда видеокарта нужна ненадолго: для эксперимента, проверки модели или разового рендеринга. Если обучение длится 72 часа, клиент платит за трое суток, а не за весь месяц.

Как выбрать GPU-сервер для своей задачи

Отправная точка — модель или 3D-сцена, с которой предстоит работать. Дальше выбор сводится к четырём шагам:

Оценить размер модели или сцены и подобрать карту с нужным объёмом видеопамяти. Выбрать формат: выделенный сервер целиком или VPS — виртуальный сервер, за которым закреплена отдельная видеокарта. Определиться со сроком аренды: несколько часов — для экспериментов, месяц и дольше — для постоянной нагрузки. Посмотреть, есть ли нужные программы среди предустановленных.

В случае с VPS HOSTKEY передаёт видеокарту виртуальной машине целиком — по технологии passthrough, то есть «сквозной передачи». Другим клиентам эта карта недоступна, и, по данным провайдера, производительность у неё та же, что и в выделенном сервере. Выделенный сервер берут, когда нужен полный контроль над системой: собственные драйверы, нужная версия CUDA (платформы NVIDIA для вычислений на GPU), Docker или Kubernetes.

GPU-серверы и AI-платформа HOSTKEY

HOSTKEY работает с 2007 года, сейчас у компании более 6000 серверов. Они стоят в дата-центрах уровня Tier III в России, Нидерландах, Германии, Финляндии, Исландии, США и других странах. Tier III — класс надёжности, при котором оборудование дата-центра обслуживают, не отключая серверы. В GPU-линейке компании — NVIDIA RTX 4090, RTX 5090 (сейчас — по предзаказу), RTX 6000 PRO с 96 ГБ памяти, A100, H100, а также карты AMD Radeon. Готовые конфигурации сдают в аренду с почасовой оплатой, а индивидуальные сборки — минимум на месяц.

Отдельная услуга — AI-платформа: сервер с установленной языковой моделью DeepSeek-R1 14B, Gemma 2 27B, Llama 3.3 70B или Phi-4 14B. Машина с моделью готова к работе примерно через 15 минут после заказа. Клиент платит только за аренду: число запросов и токенов (фрагментов, на которые разбивается текст при обработке) не ограничено. Данные клиента обрабатываются на его же сервере и во внешние сервисы не попадают.

Научным проектам в сфере искусственного интеллекта компания бесплатно предоставляет GPU-серверы по грантовой программе. Заявку подаёт руководитель проекта с научным статусом — например, преподаватель вуза или научный сотрудник, — а рассматривают её до 10 рабочих дней.

Что выбрать: аренду или покупку

Аренда GPU-сервера выгодна, когда нагрузка нерегулярная, нужна карта с большим объёмом видеопамяти или команда только проверяет гипотезу. С почасовой оплатой модель можно прогнать на нескольких конфигурациях и только потом решать, покупать ли оборудование. Собственная видеокарта оправдана, если она загружена постоянно, а питание, охлаждение и место для сервера уже есть.