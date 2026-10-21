Американские инженеры в 100 раз ускорили беспроводную связь на тепловом шуме

Инженеры Стэнфордского университета объяснили, почему беспроводная связь на тепловом шуме работает даже при комнатной температуре, и по сравнению с прежними демонстрациями увеличили её скорость в 100 раз. Результаты опубликованы 20 октября в журнале Национальной академии наук США (PNAS), сообщает Stanford Report.

Тепловой шум — это случайные колебания напряжения, возникающие из-за движения электронов в проводниках. Он присутствует всегда, а его интенсивность зависит от температуры. Радио- и мобильной связи он обычно мешает, а астрономы по нему изучают далёкие планеты и звёзды. В такой связи носителем данных становится сам шум. Передатчик с антенной при этом лишь переключается между двумя типами электрических цепей: одна обозначает ноль, другая — единицу. Приёмник усиливает шум, отражающийся от антенны, и по его изменениям считывает двоичный код.

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Идея принадлежит Зерине Капетанович, старшему автору статьи и доценту электротехники Стэнфордского университета. Она искала способ передавать небольшие объёмы данных, например показатели влажности почвы, и хотела создать аналог RFID-меток (радиочастотной идентификации) для оплаты проезда на трассах, но без мощного сигнала-запроса. Первый опыт был успешным, но его результат оставался загадкой: информация доходила до приёмника, хотя вся система имела комнатную температуру.

Разгадка — в приёмнике. Его усилитель работает как «электронный холодильник»: замедляет электроны и тем самым снижает «температуру» шума для приёмника. Между тем передатчик переключается между состояниями, которые поглощают и отражают шум, поэтому отражённый сигнал выглядит то «холоднее», то «горячее». Профессор электротехники Джозеф Кан сравнил это с зеркальцем, которым человек на необитаемом острове отражает свет, чтобы подать знак: передатчик лишь отражает шум и ничего не охлаждает.

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По результатам опытов авторы вывели математическую модель канала связи. Такая модель нужна для проектирования и оптимизации любых беспроводных систем, в частности сотовых сетей. Настроив установку по модели, исследователи повысили скорость передачи данных в 100 раз. Согласно статье, система на частоте 11,2 ГГц обеспечивает около 1 кбит/с на расстоянии 50 см и 65 бит/с на 80 см. Авторы также рассчитали теоретический предел пропускной способности канала и показали, что полярные коды, класс кодов исправления ошибок, позволяют его достичь.

Однако все опыты проводили в безэховой камере, куда не проникали внешние сигналы. Сейчас авторы проверяют, как объединить несколько передатчиков в сеть и как не потерять сигнал в более шумной среде за пределами камеры.

Передатчик, работающий на радиочастотах, потребляет до 1000 раз больше энергии, чем передатчик только на тепловом шуме. Поэтому технология может подойти там, где нужно передавать немного данных при ограниченном питании и где активный сигнал создаёт помехи: рядом с медицинским оборудованием, в астрономических обсерваториях, в системах мониторинга окружающей среды. Пассивные отражатели ускоряют и обычную связь: в августе исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего показали печатные плитки для стен, которые отражают миллиметровые волны и почти вдвое увеличили скорость беспроводной связи в помещениях.