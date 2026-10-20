Vodafone установит солнечные электростанции еще на 400 базовых станциях

«Vodafone Украина» начал второй этап собственного проекта солнечной генерации. На этот раз оператор планирует оснастить солнечными электростанциями (СЭС) 400 базовых станций в разных регионах страны, сообщили в пресс-службе компании.

Первый этап Vodafone завершил в июне 2026 года. Тогда собственные СЭС получили 100 базовых станций в 14 областях. Вторая волна будет вчетверо больше, так что в целом программа охватит 500 объектов.

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Оба этапа входят в более широкую программу, с помощью которой Vodafone повышает энергетическую устойчивость сети. Эту программу компания развивает во время войны, когда энергосистему Украины регулярно атакуют.

Для базовой станции солнечная электростанция становится еще одним источником питания. Днем она снижает потребление электроэнергии из внешней сети и помогает поддерживать заряд аккумуляторов. В солнечную погоду выработки СЭС может хватать на все текущее потребление базовой станции. Тогда батареи сохраняют больший запас энергии на случай обесточивания.

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Технологию оператор проверил в течение первого лета. За этот сезон первая сотня СЭС выработала более 110 тыс. кВт·ч электроэнергии. Суммарная установленная мощность этих электростанций — 360 кВт, в среднем около 3,6 кВт на базовую станцию. Оператор прогнозирует, что ежегодно они будут вырабатывать около 380 МВт·ч, то есть до 30% того, что потребляют за год эти базовые станции.

По словам технического директора «Vodafone Украина» Евгения Фрунзы, в часы самого сильного солнца отдельные базовые станции могли обходиться без внешней сети. Впрочем, главным для оператора он назвал системный эффект. Солнечная генерация, пояснил он, снижает потребление из сети и помогает сохранить заряд аккумуляторов, поэтому во время отключений резерв питания больше.