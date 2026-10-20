Владелец «Киевстара» покупает мобильного оператора в Узбекистане

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Veon Nasdaq
VEON

19 октября группа VEON договорилась приобрести 100% компании Rubicon Wireless, которая предоставляет услуги мобильной связи в Узбекистане под брендом Perfectum. Сумма сделки составляет около $207 млн, из них примерно $93 млн — долг Perfectum, который перейдет к покупателю.

Остальное, то есть денежную часть, VEON оплатит за счет собственных средств. Регуляторы уже одобрили сделку, поэтому завершить ее группа рассчитывает до конца октября.

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Главное, что получает покупатель, — частоты и сеть. Perfectum владеет полосой частот общей шириной 115 МГц в диапазонах 850 и 3800 МГц. Кроме того, на оборудовании Nokia оператор построил автономную сеть 5G (5G Standalone), которой не нужна инфраструктура 4G.

VEON присоединит эти ресурсы к сети Beeline Uzbekistan, своего действующего оператора в стране. По оценке группы, частот у Beeline Uzbekistan станет примерно на 50% больше. Они должны улучшить покрытие и пропускную способность сети, а также поддержать запуск 5G и беспроводного интернета для домов и офисов (fixed wireless access). Вместе с тем, объединив сети, VEON рассчитывает сэкономить на капитальных и операционных расходах.

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Гендиректор VEON Каан Терзиоглу назвал Узбекистан, где проживает почти 40 млн человек, одним из основных рынков роста группы. «Объединив частоты и сетевые активы, которые дополняют друг друга, мы сможем улучшить связь и расширить доступ к цифровым услугам, которыми ежедневно пользуются люди и бизнес», — отметил он.

Помимо Украины, где группе принадлежит «Киевстар», VEON работает в Пакистане, Казахстане, Бангладеш и Узбекистане. Услугами связи группы пользуются более 150 млн человек, а ее цифровыми сервисами — более 228 млн. Для этих абонентов в ноябре 2025 года VEON договорилась со Starlink о прямой связи смартфонов со спутниками.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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