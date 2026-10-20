Владельцы смарт-телевизоров начали отключать рекламу с помощью Claude Code

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LG Smart TV

Владельцы телевизоров Xiaomi, TCL, Sony и других марок поручают ИИ-агентам, в частности Claude Code от Anthropic, удалить предустановленные программы и переделать главный экран. Для этого несколько разработчиков уже опубликовали готовые инструменты, пишет TechCrunch.

Владельцев таких устройств не устраивает не только реклама, но и сбор данных. В частности, современные смарт-телевизоры могут использовать автоматическое распознавание контента (ACR). Эта технология определяет, что показывает экран, анализируя изображение, звук и другие цифровые данные. Сведения о просмотре затем можно использовать для персонализированной рекламы и изучения привычек зрителей. В сентябре LG подробно объяснила, как отключить такой сбор на ее телевизорах.

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Вернуть себе контроль над телевизорами владельцы пытались и до появления ИИ-агентов. Они устанавливали альтернативные оболочки, отключали предустановленные приложения и меняли системные настройки, но это требовало технических знаний и времени. Тем, кому достаточно заменить главный экран, подойдут готовые приложения для Android TV — ATV Launcher, Projectivy Launcher или FLauncher.

Один из новых инструментов, cleanyourtv, создал разработчик Гатин Т. Ему надоела реклама на телевизоре родителей: она появлялась еще до запуска Netflix. С помощью Claude Code разработчик подключился к телевизору по Wi-Fi, удалил 25 программных пакетов Xiaomi и сделал собственный главный экран, похожий на интерфейс Apple TV. По его словам, после публикации проекта этот опыт повторили владельцы телевизоров нескольких марок, в том числе Xiaomi, TCL и Sony. Также автор уверяет, что cleanyourtv работает без root-прав, то есть без полного доступа к системе.

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Другой проект, dumbtv, убирает рекламу и лишние функции, а на главном экране оставляет приложения и входы HDMI. В описании проекта на GitHub также обещано, что после этого телевизор не будет отслеживать просмотр. Автор dumbtv Муззаммил Ясин Сабувала разрабатывал инструмент с помощью нескольких ИИ-моделей, среди которых DeepSeek и Claude. Проверил он его на телевизорах Fire TV Edition, на моделях Sony, TCL, Philips, Hisense и Xiaomi с Android TV или Google TV, а также на приставках Nvidia Shield.

Еще один пользователь, Райан Дойл, отправил Claude Code объявление о продаже своего телевизора и спросил, можно ли его взломать. В ответ агент объяснил, как удалить рекламу и ненужные предустановленные программы, настроить заставку и ускорить работу интерфейса. В своем видео Дойл показал, насколько быстрее стал отзываться телевизор после этих изменений.

Впрочем, такие эксперименты не всегда заканчиваются успешно. ИИ-агент может не справиться с настройкой, отключить важные компоненты системы или вывести телевизор из строя. Авторы проектов предупреждают, что их инструменты еще находятся в разработке, а совместимость зависит от модели телевизора. Если же такие решения распространятся, производителям, по оценке TechCrunch, станет сложнее зарабатывать на рекламе и на внимании зрителей уже после того, как телевизор продан.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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