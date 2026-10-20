TP-Link планирует собирать роутеры Wi-Fi 8 в США

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TP-Link
Shutterstock

TP-Link подписала письмо о намерениях с американским контрактным производителем электроники Key Tronic, который должен стать ее основным подрядчиком на рынке США. Первыми на его заводе в Коринте (штат Миссисипи) планируют собирать домашние роутеры Wi-Fi 8.

TP-Link рассчитывает запустить сборку в 2027 году, как только получит разрешение американских регуляторов. Первые такие устройства, роутер Archer 8 Ultra и mesh-систему Deco 8 Ultra, компания в сентябре показала на IFA 2026.

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Key Tronic начинал с производства клавиатур, а затем расширил ассортимент. Сейчас он выпускает электронику по заказу других компаний.

В TP-Link надеются, что другие производители сетевого оборудования тоже перенесут сборку в США. Как передает китайское издание IT之家, руководитель отдела корпоративных коммуникаций компании Стив Кофски считает, что местное производство соответствует планам американских властей и Федеральной комиссии по связи (FCC) вернуть технологические предприятия в страну.

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Сама TP-Link уже несколько лет настаивает на своем американском статусе. Ее основали в 1996 году в китайском Шэньчжэне, а сейчас штаб-квартира компании находится в Калифорнии. В апреле TP-Link убеждала FCC, что является американской компанией, чтобы ее роутеры не попали под запрет.

Давление на производителя в США тем временем не ослабевает. В частности, в начале октября генпрокурор Флориды подал иск против TP-Link. Он утверждает, что компания вводила покупателей в заблуждение относительно безопасности роутеров и связей с Китаем.

Впрочем, полностью перенести производство в США компании пока не удастся, ведь комплектующие она по-прежнему получает от зарубежных поставщиков. С этой проблемой сталкиваются и другие производители электроники, пытающиеся наладить выпуск в США.

При этом еще в марте FCC запретила ввозить в страну новые модели роутеров иностранного производства, и с тех пор исключения из этого запрета регулятор согласовывает отдельно для каждого производителя. Поэтому остается открытым вопрос, убережет ли сборка в Миссисипи роутеры TP-Link от дальнейших ограничений FCC. Какие именно запреты введет регулятор и как они отразятся на продукции компании, пока неизвестно.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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