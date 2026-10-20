Spotify перестал рекомендовать более 50 млн некачественных ИИ-треков

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Spotify
Фото: SOPA Images via Getty Images

20 октября музыкальный сервис Spotify сообщил, что только в этом году исключил из персональных подборок слушателей более 50 млн композиций. Компания отнесла их к спаму или к некачественному контенту, созданному искусственным интеллектом (ИИ).

Сами треки Spotify с платформы не удалял, а лишь перестал их предлагать. А вот более 75 млн спамных композиций сервис убрал из каталога полностью — за серьезные или повторные нарушения правил.

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Чтобы выявлять некачественные ИИ-треки и спам, Spotify сочетает несколько сигналов, поскольку ни один по отдельности не дает надежного результата. Компания анализирует, как слушатели реагируют на композиции и что пишут в отзывах, отслеживает закономерности загрузок и проверяет метаданные, то есть служебные сведения о треке. Кроме того, сервис привлекает сторонние инструменты, распознающие сгенерированный контент.

Редакторы Spotify, как отметили в компании, придерживаются строгих стандартов и не добавляют в плейлисты контент, который там считают «мусором» или спамом. С тех пор как компания обновила алгоритмы рекомендаций, слушатели, по ее данным, заметно реже жалуются на такие треки. Аудитория этих рекомендаций огромна — в августе число подписчиков Premium достигло рекордных 300 млн.

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Обязательной пометки для каждого трека, созданного с помощью ИИ, сервис не ввел. Вместо этого с сентября Spotify помечает профили исполнителей меткой AI Persona («ИИ-персона»), если за ними стоит не реальный человек, а искусственно созданный образ. Музыку таких артистов сервис по умолчанию не предлагает ни в алгоритмических, ни в редакторских подборках — разве что слушатель сам на них подписался.

Помимо меток AI Persona, за последний год Spotify запустил еще несколько инструментов. С апреля работает функция AI Credits, в которой исполнители указывают, какие партии и инструменты в треке созданы с помощью ИИ. Такие данные артисты присылают десятками тысяч ежедневно. Еще более 300 тыс. музыкантов получили значок Verified by Spotify, который подтверждает, что за песнями стоит реальный человек.

Отсеивать ИИ-треки помогает и порог для выплат, действующий с 2024 года. Трек начинает приносить роялти только после 1000 прослушиваний, а композиции, которые с высокой вероятностью сгенерировал ИИ, в десять раз чаще не дотягивают до этой планки.

При этом от ИИ как такового Spotify не отказывается. Вместе с Universal Music Group и независимой музыкальной компанией Believe он разрабатывает инструмент для создания ремиксов с помощью искусственного интеллекта.

Другие музыкальные стриминговые платформы действуют жестче. YouTube Music помечает все треки, созданные ИИ, Deezer позволяет слушателям отфильтровать некачественный ИИ-контент, а Bandcamp полностью запретил музыку, сгенерированную искусственным интеллектом.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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