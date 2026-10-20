Россия баллистическими ракетами уничтожила киевский дата-центр «Датагруп»

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После баллистической атаки России на Киев 18–19 октября «Датагруп» сообщила, что удары полностью вывели из строя оборудование и инфраструктуру ее столичного дата-центра. Восстановить площадку и вернуть ее в работу невозможно, однако никто из сотрудников не пострадал.

Сервисы компании работают с резервных площадок. «Датагруп» перенесла их туда, поэтому после потери основного объекта работу останавливать не пришлось. Какое именно оборудование уничтожено, сколько клиентов пользовались этим дата-центром и были ли перебои при переключении, компания не уточнила.

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Этот дата-центр уже попадал под удар. Первый пришелся на 25 сентября, когда российский дрон попал в бизнес-центр, где расположена площадка. Тогда «Датагруп» сообщила о повреждениях, заверила, что данные клиентов уцелели, и начала восстановительные работы. После второго удара компания оценивает потери иначе — инфраструктура уничтожена.

«Датагруп» — не первая компания, которая потеряла дата-центр в Киеве. В сентябре в результате российских ударов было повреждено или уничтожено оборудование еще нескольких столичных дата-центров и узлов провайдеров. В начале октября по той же причине прекратил работу дата-центр «Омега Телеком».

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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