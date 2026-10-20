Норвегию и Канаду планируют соединить подводным интернет-кабелем в обход США

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Підводний інтернет-кабель
Getty Images

Норвежский оператор дата-центров Bulk Infrastructure хочет проложить оптоволоконную линию из Норвегии в канадский Монреаль в обход США. Для проекта Leif Erikson стоимостью более $620 млн компания ищет в Канаде партнера, который получит контрольный пакет и разделит с ней расходы на строительство, пишет агентство Bloomberg.

Канаде такая линия нужна, чтобы меньше зависеть от американских телекоммуникационных сетей. Сейчас через США проходит значительная часть канадского интернет-трафика и телефонных звонков. На эту уязвимость обратило внимание правительство премьер-министра Марка Карни, когда отношения между странами обострились и прозвучали угрозы канадскому суверенитету.

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Свое название кабель получил в честь скандинавского мореплавателя Лейфа Эрикссона. Его подводный участок длиной около 4600 км пересечет Атлантический океан и выйдет на берег в канадском Хэппи-Вэлли — Гус-Бэй в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Оттуда линия пойдет по суше через Квебек до Монреаля — это еще примерно 1900 км.

Новый маршрут должен обеспечить прямую и защищенную передачу данных для операторов связи, крупных дата-центров и сервисов искусственного интеллекта. Основатель Bulk Педер Нербо рассказал, что такой проект обсуждают больше пяти лет, но раньше найти на него деньги было сложно. Частично Bulk уже принадлежит канадскому капиталу — 65% компании контролирует дочерняя структура Sun Life Financial, а среди ее инвесторов есть несколько пенсионных фондов Канады.

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Актуальнее проект делают и геополитические риски на других маршрутах. Значительная часть трафика между Европой и Азией идет по кабелям, проложенным по дну Красного моря, где конфликты угрожают безопасности инфраструктуры. Дополнительные трансатлантические соединения могут эти риски снизить. Новые кабели через Атлантику готовят и технологические гиганты. Так, в 2029 году Meta планирует запустить кабель Petal между США и Францией.

В сентябре проект показали международным инвесторам на саммите, который правительство Канады провело в Торонто. Первым шагом к его реализации должно стать совместное заявление Канады и Европейского союза. 29 октября в Монреале стороны собираются изложить в нем, как будут развивать цифровые связи между Европой, Канадой и Азией с помощью новых подводных кабелей. Кроме того, им придется согласовать параметры и маршрут линии.

Прежде чем начать строительство, инициаторам еще нужно провести дополнительные исследования, привлечь финансирование и получить разрешения. Понадобится и поддержка коренных общин Канады.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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