MEGOGO покажет все матчи третьего тура Лиги чемпионов

Медиасервис MEGOGO объявил расписание трансляций третьего тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА, матчи которого пройдут 20–21 октября. 21 октября донецкий «Шахтер» сыграет в Милане с «Интером», и для украинских болельщиков именно эта игра самая важная.

Эту встречу «Шахтер» проведет после первой победы в нынешнем розыгрыше. Во втором туре «горняки» обыграли АЕК 3:1, а стартовый матч с ПСВ завершили вничью 1:1. «Интер» же проиграл оба матча: сначала «Реалу» 1:2, затем «Брюгге» 3:4. Игра в Милане начнется в 22:00 по киевскому времени, и MEGOGO покажет ее на телеканале «MEGOGO Футбол Первый» и в разделе «Спорт». С 20:45 в студии будут работать ведущий Виталий Кравченко и эксперты Александр Головко и Вадим Скичко, а матч прокомментирует Сергей Лукьяненко.

- Реклама -

Кравченко прогнозирует победу «Интера» с разницей в один-два мяча. Вместе с тем он назвал два аргумента в пользу «Шахтера». Во-первых, из-за травмы за миланцев не сыграет капитан и лучший бомбардир команды Лаутаро Мартинес. Во-вторых, в трех из четырех предыдущих встреч с «Интером» на групповом этапе Лиги чемпионов «Шахтер» отбирал очки. Впрочем, легкой игры миланцам ведущий не обещает, поскольку волевая победа над АЕК добавила «горнякам» уверенности.

В тот же вечер в 22:00 «Бавария» примет «Арсенал». Лондонцы пока не потеряли ни одного очка, обыграв «Наполи» 1:0 и «Лилль» 3:0. Мюнхенцы же после разгрома «Буде-Глимт» 5:0 сыграли вничью с «Викингом» 3:3. Этот матч на телеканале «MEGOGO Футбол Второй» прокомментирует Владимир Кириченко.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Еще одна громкая пара тура сыграет накануне — 20 октября в 22:00 ПСЖ примет «Барселону». Оба клуба результативно выиграли во втором туре: парижане у «Манчестер Сити» 4:2, каталонцы у «Галатасарая» 4:1. Предматчевый эфир с 21:00 проведет Александра Кучеренко, а ее гостями станут экс-игрок сборной Украины Эдуард Цихмейструк и актер комедийной студии «Мамахихотала» Олег Маслюк. Матч на телеканале «MEGOGO Футбол Первый» прокомментируют Вадим Шевякин и Виталий Похвала.

Оба вечера в 22:00 на телеканале «MEGOGO Футбол Третий» будет начинаться мультифид. Так называют трансляцию, которая переключается между одновременно идущими матчами и показывает ключевые моменты каждого. Во вторник ее прокомментирует Владимир Зверев, в среду — Вадим Шевякин.

Часть матчей телеканал «MEGOGO Спорт» покажет бесплатно в Т2 и кабельных сетях. 20 октября в его эфире — «Рома» — «Слован» с комментарием Александра Новака. На следующий день в 17:00 канал покажет матч Юношеской лиги УЕФА «Интер» — «Шахтер», комментатор — Илья Дудка. В 22:00 вице-чемпион Франции «Ланс» сыграет с «Брюгге», и эту игру прокомментирует Роман Котляр.

MEGOGO — официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине. Кроме того, в сентябре медиасервис получил эксклюзивные права на Лигу наций УЕФА и отбор к Евро-2028. Все матчи Лиги чемпионов доступны на платформе по подписке «Спорт» и в каждом пакете MEGOPACK.