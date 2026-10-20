Маркетплейс Kasta переносит общение покупателей с продавцами в Viber

Маркетплейс Kasta и компания Rakuten Viber стали долгосрочными партнерами. Теперь вопросы продавцам на Kasta покупатели будут задавать в мессенджере Viber, говорится в пресс-релизе компаний.

В приложениях Kasta для Android и iOS, а также в веб-версии маркетплейса кнопка связи с продавцом будет открывать чат в Viber. Там покупатель сможет расспросить продавца о товаре и уточнить детали заказа. Такой выбор компании объясняют тем, что переписываться с бизнесом украинцы уже привыкли именно в мессенджере.

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Чтобы общаться с покупателями, продавцам нужно будет завести бизнес-профиль в Viber. Доступ к бизнес-аккаунтам для них бесплатный, а подтвердить (верифицировать) профиль можно будет прямо из кабинета продавца на Kasta. Создать аккаунт смогут и те, кто работает через приложение маркетплейса, и пользователи его веб-версии.

В бизнес-аккаунте можно указать часы работы и настроить автоматические приветствия, быстрые ответы и сообщения для нерабочего времени. Кроме того, в профиле виден рейтинг продавца в Google. Компании рассчитывают, что эти функции помогут продавцам лучше подавать свое предложение, обрабатывать обращения, поддерживать связь с покупателями и, как следствие, продавать больше.

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Региональный директор Rakuten Viber в Украине Илья Бошняков назвал мессенджер устойчивым каналом связи бизнеса с клиентами. По его словам, крупные и средние компании уже активно продают через диалоги с покупателями в Viber (conversational commerce), а партнерство с Kasta должно дать такие инструменты среднему и малому бизнесу. Это не первый шаг Viber в сторону торговли. В сентябре 2025 года компания запустила встроенный маркетплейс локальных предприятий.

Основатель и CEO Kasta Андрей Логвин пояснил, что маркетплейс помогает найти и заказать товар, а Viber берет на себя дальнейшее общение и поддержку. Такая прямая связь покупателя с продавцом, по его мнению, сделает покупки удобнее.

Компании называют перенос чатов первым шагом партнерства, которое должно поддержать украинский бизнес. О следующих этапах они планируют объявить в 2027 году.

Kasta разрабатывает сервисы для онлайн-покупок уже 15 лет. На Kasta можно купить одежду, обувь, электронику, аксессуары и товары для дома, а также воспользоваться его собственными банковскими услугами. Мессенджер Viber, по данным компании, установлен на 98% смартфонов в Украине, а Rakuten Viber входит в японскую Rakuten Group.