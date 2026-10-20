Крупные операторы Европы готовят альтернативу Starlink

Четыре крупнейшие телекоммуникационные группы Европы — Deutsche Telekom, Orange, Telefónica и Vodafone — подписали письмо о намерениях, чтобы вместе побороться за радиочастоты для европейской спутниковой сети. Она должна передавать сигнал со спутников напрямую на обычные смартфоны (технология direct-to-device).

Сами операторы построят в Европе ключевую наземную инфраструктуру сети и возьмут на себя ее координацию и мониторинг. При этом в спутниковую группировку они напрямую инвестировать не будут. Ее обеспечит отдельный спутниковый оператор, которого партнерам еще предстоит выбрать. По замыслу участников, такой союз объединит европейское управление и доступ к рынку с проверенными технологиями и опытом развертывания спутниковых систем.

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У проекта несколько целей. Компании хотят обеспечить клиентов связью там, где наземное покрытие слабое, сделать сети общего пользования устойчивее, защитить критически важные коммуникации и поддержать развитие европейской спутниковой группировки. Отдельно они подчеркивают важность «ответственного европейского управления ключевой космической инфраструктурой».

Инициаторы обещают предоставить доступ к новым услугам всем мобильным операторам на открытых и недискриминационных условиях. Такая модель, по словам участников, должна усилить конкуренцию, уменьшить раздробленность рынка и дать европейским потребителям больший выбор.

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Похожее решение ранее приняли и операторы США. Три крупнейших из них — AT&T, T-Mobile и Verizon — договорились объединить свои частоты, чтобы покрыть сигналом «мертвые зоны» в сельской местности.

Частоты для спутниковых сервисов обсуждают и на уровне ЕС. Как напоминает The Verge, в мае 2026 года Евросоюз заявил, что рассматривает возможность зарезервировать часть диапазона 2 ГГц для европейских компаний. Против этой идеи выступила SpaceX, которая предупредила об ухудшении работы Starlink в Украине в случае такого перераспределения частот.