Крупные операторы Европы готовят альтернативу Starlink

Новости
Deutsche Telekom, Orange, Telefonica and Vodafone

Четыре крупнейшие телекоммуникационные группы Европы — Deutsche Telekom, Orange, Telefónica и Vodafone — подписали письмо о намерениях, чтобы вместе побороться за радиочастоты для европейской спутниковой сети. Она должна передавать сигнал со спутников напрямую на обычные смартфоны (технология direct-to-device).

Сами операторы построят в Европе ключевую наземную инфраструктуру сети и возьмут на себя ее координацию и мониторинг. При этом в спутниковую группировку они напрямую инвестировать не будут. Ее обеспечит отдельный спутниковый оператор, которого партнерам еще предстоит выбрать. По замыслу участников, такой союз объединит европейское управление и доступ к рынку с проверенными технологиями и опытом развертывания спутниковых систем.

- Реклама -

У проекта несколько целей. Компании хотят обеспечить клиентов связью там, где наземное покрытие слабое, сделать сети общего пользования устойчивее, защитить критически важные коммуникации и поддержать развитие европейской спутниковой группировки. Отдельно они подчеркивают важность «ответственного европейского управления ключевой космической инфраструктурой».

Инициаторы обещают предоставить доступ к новым услугам всем мобильным операторам на открытых и недискриминационных условиях. Такая модель, по словам участников, должна усилить конкуренцию, уменьшить раздробленность рынка и дать европейским потребителям больший выбор.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Похожее решение ранее приняли и операторы США. Три крупнейших из них — AT&T, T-Mobile и Verizon — договорились объединить свои частоты, чтобы покрыть сигналом «мертвые зоны» в сельской местности.

Частоты для спутниковых сервисов обсуждают и на уровне ЕС. Как напоминает The Verge, в мае 2026 года Евросоюз заявил, что рассматривает возможность зарезервировать часть диапазона 2 ГГц для европейских компаний. Против этой идеи выступила SpaceX, которая предупредила об ухудшении работы Starlink в Украине в случае такого перераспределения частот.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

«Киевстар» заявил о самом большом в Украине 4G-покрытии — 96,2% населения

«Киевстар» сообщил, что его сеть 4G доступна для 96,2% населения Украины. За первое полугодие 2026 года оператор установил почти 3 тыс. новых базовых станций.
Новости

Украинские беспилотники атаковали дата-центр VK в Ленинградской области. Что известно?

18 октября VK подтвердила атаку беспилотников на свой дата-центр в Ленинградской области. За сутки Downdetector получил около 6,6 тыс. жалоб на сбои.
Новости

Sony представила позолоченный плеер Walkman за 5,9 тыс. долларов и две модели подешевле

Sony представила три новых плеера Walkman, самый дорогой из которых стоит 5,9 тыс. долларов. Корпус флагманской модели сделан из меди с золотым покрытием.
Новости

Starshield для Украины ограничили по приказу Белого дома — источники Reuters

15 октября Reuters сообщило, что приказ ограничить Starshield для Украины поступил из Белого дома. Кто именно его отдал, трое чиновников не уточнили.
Новости

Польский маркетплейс Allegro начал продавать товары покупателям из Украины

Польский маркетплейс Allegro вышел на украинский рынок. Компания оценивает его потенциал в 12 млн активных покупателей, а конкурировать ей придется с Rozetka.