«Киевстар» заявил о самом большом в Украине 4G-покрытии — 96,2% населения

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Київстар
Kyivstar

По итогам первого квартала 2026 года сетью 4G «Киевстара» могут пользоваться 96,2% жителей подконтрольной Украине территории. Оператор считает такое покрытие самым большим в стране. Этот вывод основан на собственных данных компании и отчетах, которые операторы подают в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК).

Такого показателя компания достигла, развивая сеть несмотря на полномасштабную войну. Только за первое полугодие 2026 года «Киевстар» установил для этого почти 3 тыс. новых базовых станций и модернизировал более 5 тыс. существующих. В этом году 4G заработал еще в 128 населенных пунктах, в том числе в небольших селах Винницкой, Тернопольской и Львовской областей, где доступ к скоростному мобильному интернету до сих пор был ограничен.

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Отдельно оператор наращивает покрытие вдоль автодорог. В 2025 году компания построила новые базовые станции на более чем 300 участках дорог международного и национального значения, а за первое полугодие 2026-го улучшила связь еще на 96. Новые станции появились, в частности, вдоль трасс Киев – Винница – Чоп и Днепр – Винница – Стрый, включая их высокогорные отрезки. В целом сеть 4G «Киевстара» теперь охватывает более 12,5 тыс. км таких дорог.

Расширить доступ к 4G помог и поэтапный перевод абонентов с 3G. В августе 2026 года «Киевстар» первым среди украинских операторов завершил этот переход. Более 1 млн абонентов, перешедших на 4G, получили более высокую скорость, меньшую задержку сигнала и более стабильное соединение. Кроме того, в сети 4G работает технология VoLTE, благодаря которой голосовые звонки звучат качественнее. Исключением пока остается небольшое число корпоративных клиентов, для которых 3G локально сохраняется из-за особенностей размещения их оборудования. Этих клиентов оператор планирует перевести на 4G в ближайшее время.

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В дальнейшем «Киевстар» намерен расширять покрытие, а также увеличивать емкость и скорость сети. Цель, по словам компании, — качественная мобильная связь и скоростной интернет для абонентов во всех регионах страны.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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