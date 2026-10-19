Сухость и первые морщины — как вернуть коже глубокое увлажнение на клеточном уровне

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Инъекция красоты

Утром — плотный крем, к обеду — снова ощущение стянутости, а вечером в зеркале видны мелкие сухие морщинки у глаз, которых прошлой осенью еще не было. Кожа будто выпивает крем и тут же о нем забывает.

Дело в том, что крем работает в основном с роговым слоем и защитным барьером кожи, а при биоревитализации гиалуроновую кислоту вводят глубже, в дерму. Универсальной «гиалуронки для всех» тут нет: у Gold Laserhttps://goldlaser.com.ua/nashi-uslugi/inektsiya-krasotyi/biorevitalizatsiya-kozhi/, например, концентрация препаратов варьируется от 3,5 до 18%, и состав подбирают под конкретную кожу.

Где кожа на самом деле хранит воду

В дерме заметная часть влаги связана межклеточным веществом, которое окружает клетки и волокна коллагена. Одна из главных его молекул — гиалуроновая кислота: она связывает воду и превращает ее в подобие геля, в котором живут клетки кожи. Именно эту среду вокруг клеток и имеют в виду, когда говорят об увлажнении «на клеточном уровне».

С возрастом синтез собственной гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина снижается, и кожа становится суше, тоньше, хуже держит форму. Первые признаки нередко появляются уже после 25–30 лет, хотя сроки у всех разные. Мелкие сухие морщинки на этом этапе во многом связаны именно с нехваткой влаги, поэтому после курса они могут стать менее заметными — насколько, зависит от исходного состояния кожи.

Что происходит в кабинете и после него

Кожу очищают, обрабатывают антисептиком и на 20–30 минут наносят обезболивающий крем: сами уколы довольно чувствительные. Затем препарат вводят множеством микроинъекций в средние и верхние слои кожи. На местах уколов остаются небольшие папулы, покраснение, иногда мелкие синяки — обычно они проходят за 2–3 дня.

Одной процедуры, как правило, мало: курс чаще всего включает 3–5 сеансов с интервалом до двух недель, точное число определяет врач. После каждого сеанса действуют простые ограничения:

  • 1 день — без макияжа в зоне уколов;
  • 3 дня — без интенсивного спорта, бани, сауны и горячей ванны;
  • 7–10 дней — без других косметологических процедур;
  • 14 дней — без загара, в том числе в солярии.

Эффект обычно держится несколько месяцев — в зависимости от кожи и выбранного препарата.

Почему осень — лучшее время для курса

Сроки ограничений подсказывают и лучший момент для старта. Две недели без загара после каждого сеанса и курс, растянутый на несколько недель, плохо сочетаются с летним отпуском у моря. Зато осень подходит почти идеально: солнце уже не такое активное, а впереди отопительный сезон, когда сухой воздух в квартирах и офисах особенно быстро обезвоживает кожу.

Если начать курс в октябре, к самому сухому периоду зимы кожа подойдет с восполненным запасом влаги. А плотный крем по-прежнему нужен — просто теперь ему будет что защищать.

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