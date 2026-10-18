Украинские беспилотники атаковали дата-центр VK в Ленинградской области. Что известно?

Российский холдинг VK, которому принадлежит соцсеть «ВКонтакте», утром 18 октября сообщил о ночной атаке на свой дата-центр в Ленинградской области. Компания уверяет, что сервисы работают в обычном режиме, однако пользователи с ночи массово жалуются на сбои.

Удар украинских беспилотников по дата-центру VK стал уже пятой атакой на крупный российский центр обработки данных менее чем за две недели. Последствия этих атак оказались разными. «Яндексу» пришлось переносить свои системы на резервные площадки, а VK и «Сбербанк» утверждают, что их сервисы сохранили работоспособность.

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Что сообщила VK

Официальное заявление VK уместилось в два предложения. В нем сказано лишь, что беспилотники атаковали дата-центр холдинга в Ленинградской области, а сервисы доступны пользователям в обычном режиме. Других технических подробностей в заявлении нет. Поэтому неизвестно, повреждены ли серверы, системы охлаждения, оборудование электропитания или сетевые линии.

Точное место атаки VK тоже не назвала. Один из ее дата-центров расположен в деревне Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области, сообщает издание CNews со ссылкой на отраслевой каталог AllDataCenters. Однако сама компания не уточняла, что под удар попал именно этот объект.

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Всего у холдинга, по тем же данным, четыре собственных дата-центра, на которых работают его цифровые сервисы. Количество площадок, впрочем, еще не объясняет, как именно зарезервированы отдельные продукты. VK не раскрыла, какие системы размещены в атакованном дата-центре и пришлось ли переносить нагрузку на другое оборудование.

Что заявили в Fire Point

В Украине об ударе рассказали гораздо подробнее. Поражение дата-центра в Ленинградской области подтвердил украинский производитель ракет и беспилотников Fire Point, говорится в материале «24 канала». Объект атаковали его беспилотники FP-1.

Место удара установил проект ASTRA, который расследует события по открытым данным (OSINT). Его аналитик изучил видео, присланные читателями, и пришел к выводу, что беспилотники попали в дата-центр «ВКонтакте» в той самой Новосергиевке. Под удар попала и расположенная рядом электроподстанция «Восточная».

В Fire Point называют пораженный объект одним из ключевых дата-центров «ВКонтакте». По словам компании, в нем хранили и обрабатывали данные пользователей, в том числе фотографии и видео. Ранее опубликованные данные, на которые ссылается Fire Point, говорят о том, что комплекс насчитывал более 20 тыс. серверов и 640 серверных стоек. Компания также утверждает, что объект получил серьезные повреждения. Сама VK этого не подтверждала и не сообщала, какое оборудование пострадало.

Тысячи жалоб на сбои

Первые сообщения о проблемах с «ВКонтакте» появились еще ночью, до официального заявления компании. После трех часов ночи количество жалоб на сервисе мониторинга сбоев Downdetector резко выросло, пишет петербургское издание «Фонтанка». Пользователи не могли открыть профиль, отправить сообщение или посмотреть фотографии, а у некоторых соцсеть загружалась лишь частично.

Больше всего жалоб ночью поступало из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но сбои не ограничивались этими регионами. К обеду жалоб становилось все больше. По данным «Делового Петербурга» на 13:35, сервис «Сбой.РФ» получил за день около 2,1 тыс. жалоб. Из них 42% пришлись на Москву и еще 8% — на Санкт-Петербург.

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Downdetector за предыдущие сутки зарегистрировал около 6,6 тыс. сообщений о неполадках, из них примерно 600 — за последний час наблюдения. Эти цифры нельзя складывать, ведь разные системы мониторинга могут учитывать жалобы одних и тех же людей. К тому же количество жалоб не равно числу тех, кто потерял доступ к соцсети. Один человек может пожаловаться несколько раз, а часть сбоев возникает из-за проблем у местного оператора связи.

Специалисты NetBlocks, чьи данные приводит «Хабр», зафиксировали еще один признак проблем. После атаки сетевая доступность VK снизилась до 56% от обычного уровня. Это сетевой показатель, а не доля пользователей без доступа, и он не доказывает, что сбои вызвала именно атака на дата-центр. В ту же ночь в Ленинградской области и Санкт-Петербурге были перебои с мобильной связью и электроснабжением, которые тоже могли сказаться на работе онлайн-сервисов.

Почему сервисы могут работать с ошибками

VK управляет одной из крупнейших цифровых экосистем России. Помимо «ВКонтакте», холдингу принадлежат «Одноклассники», почтовые сервисы Mail, «Облако Mail» и видеоплатформа VK Video. Компания также развивает мессенджер MAX, музыкальные приложения, образовательные проекты и сервисы для бизнеса.

Атака на один дата-центр еще не означает, что все эти платформы могли отключиться одновременно. Крупные интернет-компании распределяют программные компоненты и данные между несколькими дата-центрами. Если часть серверов выходит из строя, нагрузку можно перебросить на другие машины, но только тогда, когда заранее предусмотрены резервные мощности и механизмы переключения.

Однако резервирование не гарантирует, что все функции восстановятся мгновенно. Даже когда соцсеть открывается, с ошибками могут работать хранение изображений, отправка сообщений, авторизация или обработка видео. Поэтому доступность главной страницы «ВКонтакте» еще не говорит о том, что все сервисы работают полноценно.

Работа крупного дата-центра зависит не только от серверов, но и от систем хранения данных, сетевого оборудования, электропитания, резервных источников энергии и охлаждения. Даже неповрежденные серверы становятся недоступными, если выходит из строя инженерная инфраструктура. Так же и с сетью: когда дата-центр теряет часть каналов связи, пользователи видят ошибки соединения, хотя оборудование работает. После переключения на резервные мощности сервисам еще нужно время, чтобы синхронизировать данные и вернуться к обычной производительности.

Массированная атака на Ленинградскую область

Удар по дата-центру VK стал частью массированной атаки на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. По данным региональных властей, за ночь над областью уничтожили 144 беспилотника. Обломками повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры, в некоторых населенных пунктах пропадало электроснабжение. В Санкт-Петербурге вспыхнули пожары на нефтяных объектах и в промышленных зонах, а губернатор города Александр Беглов сообщил об одном погибшем и пяти пострадавших.

Отдельно об атаке на свой логистический центр заявил маркетплейс Ozon. Как передает РБК, на объекте произошел пожар, сотрудников оперативно эвакуировали, пострадавших среди персонала нет. Ozon временно убрал с витрины товары, которые хранились в атакованном центре. Заказы, которые не удастся выполнить за счет запасов других складов, компания намерена отменить, а логистические маршруты уже перераспределяет между остальными центрами.

Таким образом, за одну ночь пострадали два разных типа инфраструктуры. Первый — цифровой, на котором держатся интернет-сервисы, второй — физический, отвечающий за обработку и доставку товаров.

Серия атак на дата-центры

С 8 по 18 октября беспилотники атаковали три дата-центра «Яндекса», объект «Сбербанка» и дата-центр VK. Эта серия уже сказалась на работе российского интернета, хотя последствия для пользователей оказались неодинаковыми.

8 октября первым под удар попал дата-центр «Яндекса» в городе Сасово Рязанской области, а в следующие дни беспилотники повредили еще два объекта компании — в Калуге и Владимире. Дата-центры в Сасово и Владимире полностью прекратили работу, в Калуге вышли из строя несколько модулей. Сбои затронули и продукты «Яндекса», и сторонние ресурсы, работавшие на его инфраструктуре.

14 октября министр цифрового развития России Максут Шадаев рассказал, что ведомство помогло «Яндексу» получить дополнительные площадки для размещения систем. Компания начала переносить ключевые компоненты на заранее подготовленную резервную инфраструктуру и продолжила восстанавливать все остальное.

В тот же день стало известно об атаке на дата-центр «Сбербанка» в Саратовской области. Системы банка, по словам первого заместителя председателя правления Александра Ведяхина, работают штатно, а сотрудники не пострадали. В отличие от «Яндекса», массового отключения банковских сервисов не произошло. Эта разница показывает, насколько по-разному компании выстроили устойчивость своей инфраструктуры.

По состоянию на 16:56 по киевскому времени 18 октября VK не сообщала об остановке сервисов и настаивала, что они работают в обычном режиме. Жалобы между тем поступали и днем, а сроков восстановления самого дата-центра компания не назвала. О потере данных пользователей или необходимости массово восстанавливать аккаунты официально не сообщалось.