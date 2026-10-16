Starshield для Украины ограничили по приказу Белого дома — источники Reuters

Руководство Пентагона получило из Белого дома распоряжение ограничить скорость спутниковой связи Starshield для украинских военных. Об этом агентству Reuters рассказали трое осведомлённых чиновников — двое американских и один западный.

Собеседники агентства говорили на условиях анонимности. Кто именно в Белом доме принял решение и кто отвечал за его выполнение, они не назвали. При этом другой высокопоставленный американский чиновник в комментарии агентству заявил, что Дональд Трамп такого запроса не делал. Мог ли он поступить от других чиновников администрации, в Белом доме не ответили.

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Ограничение ввели как раз тогда, когда Трамп давил на Киев и требовал прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Из-за этих атак якобы стремительно дорожают энергоносители, а это ухудшает шансы Республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре. Эксперты, на которых ссылается агентство, напротив, связывают подорожание с войной США и Израиля против Ирана. Она повлекла иранские атаки на энергетические объекты и фактически перекрыла Ормузский пролив.

Последствия ограничения для фронта описали агентству украинские чиновники. По их словам, из-за него стало значительно сложнее наносить удары по российским войскам и логистике на оккупированных территориях. Медленнее работали и дроны-перехватчики, которыми сбивают «шахеды».

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Starshield — это версия спутниковой сети Starlink, которую SpaceX создала специально для государственных заказчиков и структур национальной безопасности, в частности для Пентагона. Украинские военные используют эту систему для связи на поле боя и в операциях с беспилотниками.

В ночь на 14 октября SpaceX ограничила работу терминалов Starshield во время движения. Владелец компании Илон Маск пояснил, что эти системы принадлежат правительству США и находятся под его контролем. Ограничения скорости, по словам Маска, определяют американские военные, а утверждает такое решение президент.

На следующий день, 15 октября, Минобороны сообщило о восстановлении связи Starshield в движении.