Sony представила позолоченный плеер Walkman за 5,9 тыс. долларов и две модели подешевле

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Sony Walkman 2026

15 октября Sony показала три плеера Walkman премиум-класса стоимостью от 1,9 тыс. до 5,9 тыс. долларов. До этого новых моделей легендарной линейки компания не выпускала несколько лет, пишет агентство Bloomberg.

Флагманскую модель NW-WM1ZM3 Sony оценила в 5,9 тыс. долларов, NW-WM1AM3 — в 3 тыс., а NW-ZX900 — в 1,9 тыс. долларов. Обе старшие модели серии WM1 получили 5,5-дюймовые экраны с разрешением 1080p, немного больше и четче, чем у предшественников 2022 года. У NW-ZX900 экран 5-дюймовый, а его разрешение выросло с 720p до 1080p.

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Дополнительные особенности флагмана должны оправдать его цену почти в 6 тыс. долларов. Главная из них — корпус. Sony изготовила его из бескислородной меди и покрыла золотом, как и винты. По словам компании, такая конструкция обеспечивает плееру стабильное заземление, а вместе с ним более мощные басы, широкую звуковую сцену, плавные и детализированные высокие частоты. Две модели подешевле получили корпуса из алюминиевого сплава, и золотом у них покрыта только внутренняя задняя панель.

Sony Walkman 2026

Звук во всех трех плеерах обрабатывает усовершенствованный механизм DSD Remastering Engine. Как утверждает компания, этот механизм делает звучание цифровых файлов теплее, ближе к аналоговым записям. Сжатую музыку из стриминговых сервисов плееры дополнительно обрабатывают алгоритмом на основе искусственного интеллекта. Он определяет жанр композиции и усиливает высокие частоты и едва уловимые нюансы звучания.

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Новые Walkman работают на Android 16. Для NW-ZX900 это заметное обновление, ведь предшественник этой модели поставлялся с Android 12. Заряда аккумулятора старшим плеерам хватает на 31 час стриминга или 35 часов воспроизведения файлов из памяти, а NW-ZX900 — на 35 и 40 часов соответственно. Впрочем, эти показатели Sony рассчитала для MP3-файлов с низким битрейтом 128 кбит/с.

Все три модели уже можно заказать заранее, однако дату начала поставок компания не назвала.

Первый кассетный Walkman Sony выпустила в 1979 году, позже в линейке появились CD-плееры и цифровые модели. В 2010 году компания прекратила выпуск кассетных и CD-версий и с тех пор развивает только цифровые. О тех временах напоминает заставка в виде аудиокассеты, которую можно включить на новых плеерах.

Новую жизнь ищет и другая легенда цифровой музыки. Летом проигрыватель Winamp объявил, что вместе с Deezer запустит музыкальный сервис по подписке.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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