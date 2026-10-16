Sony представила позолоченный плеер Walkman за 5,9 тыс. долларов и две модели подешевле

15 октября Sony показала три плеера Walkman премиум-класса стоимостью от 1,9 тыс. до 5,9 тыс. долларов. До этого новых моделей легендарной линейки компания не выпускала несколько лет, пишет агентство Bloomberg.

Флагманскую модель NW-WM1ZM3 Sony оценила в 5,9 тыс. долларов, NW-WM1AM3 — в 3 тыс., а NW-ZX900 — в 1,9 тыс. долларов. Обе старшие модели серии WM1 получили 5,5-дюймовые экраны с разрешением 1080p, немного больше и четче, чем у предшественников 2022 года. У NW-ZX900 экран 5-дюймовый, а его разрешение выросло с 720p до 1080p.

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Дополнительные особенности флагмана должны оправдать его цену почти в 6 тыс. долларов. Главная из них — корпус. Sony изготовила его из бескислородной меди и покрыла золотом, как и винты. По словам компании, такая конструкция обеспечивает плееру стабильное заземление, а вместе с ним более мощные басы, широкую звуковую сцену, плавные и детализированные высокие частоты. Две модели подешевле получили корпуса из алюминиевого сплава, и золотом у них покрыта только внутренняя задняя панель.

Звук во всех трех плеерах обрабатывает усовершенствованный механизм DSD Remastering Engine. Как утверждает компания, этот механизм делает звучание цифровых файлов теплее, ближе к аналоговым записям. Сжатую музыку из стриминговых сервисов плееры дополнительно обрабатывают алгоритмом на основе искусственного интеллекта. Он определяет жанр композиции и усиливает высокие частоты и едва уловимые нюансы звучания.

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Новые Walkman работают на Android 16. Для NW-ZX900 это заметное обновление, ведь предшественник этой модели поставлялся с Android 12. Заряда аккумулятора старшим плеерам хватает на 31 час стриминга или 35 часов воспроизведения файлов из памяти, а NW-ZX900 — на 35 и 40 часов соответственно. Впрочем, эти показатели Sony рассчитала для MP3-файлов с низким битрейтом 128 кбит/с.

Все три модели уже можно заказать заранее, однако дату начала поставок компания не назвала.

Первый кассетный Walkman Sony выпустила в 1979 году, позже в линейке появились CD-плееры и цифровые модели. В 2010 году компания прекратила выпуск кассетных и CD-версий и с тех пор развивает только цифровые. О тех временах напоминает заставка в виде аудиокассеты, которую можно включить на новых плеерах.

Новую жизнь ищет и другая легенда цифровой музыки. Летом проигрыватель Winamp объявил, что вместе с Deezer запустит музыкальный сервис по подписке.