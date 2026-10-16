Польский маркетплейс Allegro начал продавать товары покупателям из Украины

Новости
Allegro
Shutterstock

Крупнейший польский маркетплейс Allegro теперь принимает заказы от украинцев на сайте allegro.pl и в приложении, интерфейс которого доступен на украинском языке. На первом этапе покупателям предлагают более 1 млн товаров от нескольких сотен продавцов из Польши, сообщает Liga.net со ссылкой на компанию.

Среди этих товаров — генераторы, зарядные станции, инструменты, газовые обогреватели и средства гигиены. Впоследствии Allegro планирует открыть Украину для всех польских продавцов платформы. Потенциал украинского рынка компания оценивает примерно в 12 млн активных покупателей.

- Реклама -

В Польше заказы обрабатывает служба Allegro One Kurier, а затем их принимает «Новая почта» и доставляет покупателям в Украине. В общей сложности у двух перевозчиков более 17 700 отделений и пунктов выдачи, а также почти 40 тыс. почтоматов.

Помимо Польши, Allegro уже работает в Чехии, Словакии и Венгрии. В этих трех странах, по словам директора компании по венчурным проектам Гжегожа Чапского, платформой пользуются почти 6 млн покупателей, а продажи ежегодно примерно удваиваются.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Главный конкурент Allegro в Украине — Rozetka, крупнейший местный маркетплейс, который работает с 2005 года и продает миллионы товаров разных категорий. Компания также выдает заказы в офлайн-точках, а помимо Украины развивает бизнес в Молдове и Польше. В сентябре сеть магазинов электроники Comfy тоже запустила маркетплейс для сторонних продавцов.

Сооснователь Rozetka Владислав Чечоткин в июне заявлял, что при равных условиях для бизнеса приход Allegro лишь усилит конкуренцию на украинском рынке.

Allegro работает с 1999 года и сегодня входит в число крупнейших игроков электронной коммерции европейского происхождения. На его платформе торгуют более 160 тыс. продавцов, а пользуются ею более 21 млн активных покупателей в Центральной и Восточной Европе.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Sony представила позолоченный плеер Walkman за 5,9 тыс. долларов и две модели подешевле

Sony представила три новых плеера Walkman, самый дорогой из которых стоит 5,9 тыс. долларов. Корпус флагманской модели сделан из меди с золотым покрытием.
Новости

Starshield для Украины ограничили по приказу Белого дома — источники Reuters

15 октября Reuters сообщило, что приказ ограничить Starshield для Украины поступил из Белого дома. Кто именно его отдал, трое чиновников не уточнили.
Новости

YouTube может выйти на рынок аудиокниг, где доминируют Spotify и Audible

YouTube ведет переговоры с издателями об аудиокнигах в подписке Premium. Такой шаг может вывести платформу на рынок, где сейчас лидируют Spotify и Audible.
Новости

Военная версия Starlink снова работает, но кто ограничил связь — до сих пор неизвестно

15 октября Минобороны сообщило, что Starshield снова работает в движении. Кто ввёл ограничения, неизвестно: Маск указывает на власти США, а там это отрицают.
Новости

YouTube Music начал помечать треки, созданные искусственным интеллектом

YouTube начал добавлять в YouTube Music метку AI к песням, созданным генеративным ИИ. Нажав на нее, слушатель увидит, какую роль в треке сыграл алгоритм.