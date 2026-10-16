Польский маркетплейс Allegro начал продавать товары покупателям из Украины

Крупнейший польский маркетплейс Allegro теперь принимает заказы от украинцев на сайте allegro.pl и в приложении, интерфейс которого доступен на украинском языке. На первом этапе покупателям предлагают более 1 млн товаров от нескольких сотен продавцов из Польши, сообщает Liga.net со ссылкой на компанию.

Среди этих товаров — генераторы, зарядные станции, инструменты, газовые обогреватели и средства гигиены. Впоследствии Allegro планирует открыть Украину для всех польских продавцов платформы. Потенциал украинского рынка компания оценивает примерно в 12 млн активных покупателей.

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В Польше заказы обрабатывает служба Allegro One Kurier, а затем их принимает «Новая почта» и доставляет покупателям в Украине. В общей сложности у двух перевозчиков более 17 700 отделений и пунктов выдачи, а также почти 40 тыс. почтоматов.

Помимо Польши, Allegro уже работает в Чехии, Словакии и Венгрии. В этих трех странах, по словам директора компании по венчурным проектам Гжегожа Чапского, платформой пользуются почти 6 млн покупателей, а продажи ежегодно примерно удваиваются.

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Главный конкурент Allegro в Украине — Rozetka, крупнейший местный маркетплейс, который работает с 2005 года и продает миллионы товаров разных категорий. Компания также выдает заказы в офлайн-точках, а помимо Украины развивает бизнес в Молдове и Польше. В сентябре сеть магазинов электроники Comfy тоже запустила маркетплейс для сторонних продавцов.

Сооснователь Rozetka Владислав Чечоткин в июне заявлял, что при равных условиях для бизнеса приход Allegro лишь усилит конкуренцию на украинском рынке.

Allegro работает с 1999 года и сегодня входит в число крупнейших игроков электронной коммерции европейского происхождения. На его платформе торгуют более 160 тыс. продавцов, а пользуются ею более 21 млн активных покупателей в Центральной и Восточной Европе.