YouTube Music начал помечать треки, созданные искусственным интеллектом

YouTube ввел в музыкальном сервисе YouTube Music маркировку композиций, в создании которых участвовал генеративный искусственный интеллект. Пометку получают как полностью сгенерированные песни, так и треки, в которых сгенерированы лишь отдельные важные элементы, например вокал.
Метка выглядит как прямоугольник с надписью AI, ее видно прямо на странице воспроизведения трека. Если нажать на метку, сервис покажет, какую именно часть работы над композицией выполнил искусственный интеллект.
Чтобы выявлять такие треки, YouTube будет сотрудничать с музыкальными партнерами и применять собственные инструменты распознавания ИИ-контента. Со временем компания планирует распространить маркировку и на основной сервис YouTube.
Конкуренты тоже взялись сдерживать наплыв низкопробной сгенерированной музыки. Так, Spotify начал помечать сгенерированных ИИ исполнителей и убирать их из рекомендаций. Deezer еще в июне создал детектор ИИ-музыки для плейлистов любой платформы, а также ввел фильтр, который полностью отсеивает сгенерированный контент.