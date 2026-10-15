YouTube Music начал помечать треки, созданные искусственным интеллектом

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YouTube Music
Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

YouTube ввел в музыкальном сервисе YouTube Music маркировку композиций, в создании которых участвовал генеративный искусственный интеллект. Пометку получают как полностью сгенерированные песни, так и треки, в которых сгенерированы лишь отдельные важные элементы, например вокал.

Метка выглядит как прямоугольник с надписью AI, ее видно прямо на странице воспроизведения трека. Если нажать на метку, сервис покажет, какую именно часть работы над композицией выполнил искусственный интеллект.

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youtube music gen ai labels

Чтобы выявлять такие треки, YouTube будет сотрудничать с музыкальными партнерами и применять собственные инструменты распознавания ИИ-контента. Со временем компания планирует распространить маркировку и на основной сервис YouTube.

Конкуренты тоже взялись сдерживать наплыв низкопробной сгенерированной музыки. Так, Spotify начал помечать сгенерированных ИИ исполнителей и убирать их из рекомендаций. Deezer еще в июне создал детектор ИИ-музыки для плейлистов любой платформы, а также ввел фильтр, который полностью отсеивает сгенерированный контент.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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