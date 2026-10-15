YouTube может выйти на рынок аудиокниг, где доминируют Spotify и Audible

YouTube, по данным The Wall Street Journal, обсуждает с книжными издателями запуск аудиокниг на своей платформе. Аудиокниги должны войти в подписку Premium, которая отключает рекламу, а сам сервис может заработать уже в 2027 году.

Эта подписка стоит от 16 долларов в месяц. В Украине в августе она подорожала почти вдвое — индивидуальный тариф теперь обходится в 179 грн. Пока неизвестно, смогут ли подписчики слушать все книги без доплаты. За часть изданий YouTube может брать отдельную плату — так он уже продает доступ к некоторым платным видео.

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Объединяя несколько сервисов в одной подписке, YouTube старается сделать ее привлекательнее. Платформа уже предлагает видео, музыку и подкасты, а аудиокниги могут стать еще одним аргументом в пользу Premium.

Впрочем, на рынке аудиокниг YouTube придется конкурировать со Spotify и Audible от Amazon, которые сейчас на нем доминируют. В начале октября Spotify анонсировал запуск аудиокниг более чем в 180 странах, в том числе в Украине. Подписчикам собственного Premium сервис предоставляет 15 часов прослушивания в месяц, а также продает отдельные тарифы Audiobooks+ и Audiobooks Access и книги поштучно. Audible, в свою очередь, открывает по подписке доступ к каталогу и дает кредит — условную единицу, которую обменивают на книгу, остающуюся у слушателя навсегда.

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Несмотря на высокую конкуренцию, руководители издательств рассчитывают на огромную аудиторию YouTube. Кроме того, они ищут легальную альтернативу пиратским аудиоверсиям своих книг, которые уже есть на платформе.

В последние годы аудиокниги — один из самых успешных сегментов книжного рынка. Быстрее всего в нем растет нон-фикшн — книги о бизнесе, саморазвитии и психологии. По данным Ассоциации американских издателей, которые приводит Fortune Business Insights, выручка от продаж цифровых аудиокниг в 2025 году превысила 1 млрд долларов. В 2016-м она составляла лишь 265 млн долларов.

В этом году аналитики Fortune Business Insights оценивают мировой рынок аудиокниг в 14,15 млрд долларов, а годом ранее он составлял 11,18 млрд долларов. К 2034 году, по их прогнозу, он достигнет 93,15 млрд долларов, а среднегодовой рост составит 26,56%. Самым популярным устройством для прослушивания остаются смартфоны — на них приходится около 62% рынка.

Больше всех на рынке зарабатывает Audible — ему достается около 63,4% выручки всех платформ аудиокниг в мире. Среди других крупных компаний — Apple, Google, Spotify, Storytel и Rakuten. Spotify не раскрывает, сколько зарабатывает на книгах отдельно от музыки, но сообщает, что каждый четвертый подписчик Spotify Premium регулярно слушает продолжительные аудиозаписи. Шведский Storytel, лидер среди европейских сервисов аудиокниг, предлагает 1,8 млн изданий на 55 языках, а число его платных подписчиков превысило 2,75 млн.