WhatsApp запустил гостевые звонки для людей без аккаунта в мессенджере

14 октября WhatsApp открыл аудио- и видеозвонки для людей, которые не зарегистрированы в мессенджере. Такой гость подключается к разговору через браузер на компьютере, а сам звонок бесплатный и защищён сквозным шифрованием.

Приглашение создаёт владелец аккаунта. Во вкладке «Звонки» он нажимает «+», получает ссылку на звонок и пересылает её кому угодно. Ни создать такую ссылку, ни начать звонок гость сам не может. Открыв ссылку в браузере, он вводит своё имя и попадает в комнату ожидания — дальше к разговору его допускает только организатор. Эту комнату WhatsApp добавил ещё в июле, когда запустил звонки в веб-версии. О мобильных браузерах в сообщении компании не говорится.

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После одобрения гость участвует как в разговорах один на один, так и в групповых звонках, где может быть до 32 участников. Он может демонстрировать свой экран, «поднимать руку», чтобы попросить слова, и реагировать эмодзи «палец вверх» или «сердце». Продолжительность его участия в разговоре ничем не ограничена.

Остальные функции гостю недоступны. Он не видит номера телефонов других участников, не может писать сообщения и добавлять в разговор новых людей, а организатор в любой момент может удалить его из звонка. Скрыть номер можно и от обычных собеседников — в июне мессенджер разрешил резервировать имена пользователей, чтобы показывать их вместо него.

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Позже в этом году WhatsApp обещает выпустить плагин для календарей Google и Outlook. Установив его и привязав свой аккаунт, пользователь сможет добавлять ссылку на звонок WhatsApp в приглашение в календаре. Участники встречи смогут присоединиться к такому разговору как с аккаунтом в мессенджере, так и без него.