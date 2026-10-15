Военная версия Starlink снова работает, но кто ограничил связь — до сих пор неизвестно

Украинские подразделения снова могут пользоваться спутниковой связью Starshield — военным сегментом Starlink — в движении, в том числе на ударных дронах. Восстановление фиксируют по отчётам с фронта, а качество связи постепенно улучшается, сообщает «Суспильне» со ссылкой на источники в Министерстве обороны.
15 октября около 11:45 по киевскому времени представители Минобороны, по данным Business Insider, подтвердили работу Starshield в движении. Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев сказал изданию, что связь восстановили полностью — до уровня, который был до сбоя. Офицер Национальной гвардии по имени Юрий также подтвердил, что скорость связи вернулась.
Проблемы начались утром 14 октября, когда терминалы начали терять связь во время движения. На дронах они отключались, как только аппарат разгонялся до 160 км/ч, а кое-где уже на скорости около 72 км/ч. Из-за этого сорвался ряд миссий. Такой сбой, по данным Минобороны, осложнил прежде всего удары на средние расстояния, перехват воздушных целей и логистику на передовой.
Ограничения снимали поэтапно. Ещё вечером 14 октября бывший министр обороны Михаил Федоров сообщил, что Starlink снова доступен дронам на скорости до 160 км/ч, а следующей задачей назвал полное восстановление Starshield. На какой скорости движения связь работает теперь, в Минобороны не уточняют. В ведомстве до сих пор выясняют причины и обстоятельства сбоя.
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Кто именно ввёл ограничения для Starshield, остаётся неизвестным. Этой защищённой сетью SpaceX для военных и государственных нужд управляет правительство США. Гендиректор SpaceX Илон Маск в соцсети X подчеркнул, что любые ограничения для этой системы определяют американские военные, а в конечном счёте — президент США. В то же время высокопоставленный чиновник в Вашингтоне заверил издание Axios, что администрация Дональда Трампа к возможным ограничениям никакого отношения не имеет.
Сбой совпал с давлением Трампа, который требует от Украины прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим энергетическим объектам. По мнению журналистов Business Insider, этот инцидент обострил вопрос зависимости Украины от американских технологий. При этом Чернев подтвердил, что США по-прежнему передают Украине разведданные.