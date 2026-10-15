Военная версия Starlink снова работает, но кто ограничил связь — до сих пор неизвестно

Украинские подразделения снова могут пользоваться спутниковой связью Starshield — военным сегментом Starlink — в движении, в том числе на ударных дронах. Восстановление фиксируют по отчётам с фронта, а качество связи постепенно улучшается, сообщает «Суспильне» со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

15 октября около 11:45 по киевскому времени представители Минобороны, по данным Business Insider, подтвердили работу Starshield в движении. Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев сказал изданию, что связь восстановили полностью — до уровня, который был до сбоя. Офицер Национальной гвардии по имени Юрий также подтвердил, что скорость связи вернулась.

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Проблемы начались утром 14 октября, когда терминалы начали терять связь во время движения. На дронах они отключались, как только аппарат разгонялся до 160 км/ч, а кое-где уже на скорости около 72 км/ч. Из-за этого сорвался ряд миссий. Такой сбой, по данным Минобороны, осложнил прежде всего удары на средние расстояния, перехват воздушных целей и логистику на передовой.

Ограничения снимали поэтапно. Ещё вечером 14 октября бывший министр обороны Михаил Федоров сообщил, что Starlink снова доступен дронам на скорости до 160 км/ч, а следующей задачей назвал полное восстановление Starshield. На какой скорости движения связь работает теперь, в Минобороны не уточняют. В ведомстве до сих пор выясняют причины и обстоятельства сбоя.

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Кто именно ввёл ограничения для Starshield, остаётся неизвестным. Этой защищённой сетью SpaceX для военных и государственных нужд управляет правительство США. Гендиректор SpaceX Илон Маск в соцсети X подчеркнул, что любые ограничения для этой системы определяют американские военные, а в конечном счёте — президент США. В то же время высокопоставленный чиновник в Вашингтоне заверил издание Axios, что администрация Дональда Трампа к возможным ограничениям никакого отношения не имеет.

Сбой совпал с давлением Трампа, который требует от Украины прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим энергетическим объектам. По мнению журналистов Business Insider, этот инцидент обострил вопрос зависимости Украины от американских технологий. При этом Чернев подтвердил, что США по-прежнему передают Украине разведданные.