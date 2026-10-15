В Украине запретили ещё два российских медиасервиса

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Нацсовет

14 октября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внёс TAS-IX.Media и Kinohype в перечень запрещённых в Украине медиасервисов государства-агрессора. Теперь в этом перечне 80 ресурсов, пишет «Детектор медиа».

Проверку обоих сервисов регулятор провёл после обращения Департамента защиты национальной государственности СБУ, а также по собственной инициативе. По её итогам Нацсовет пришёл к выводу, что TAS-IX.Media и Kinohype ориентированы на Россию и российскую аудиторию.

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Этот вывод регулятор обосновал несколькими критериями. В частности, интерфейс этих ресурсов по умолчанию был русскоязычным. Кроме того, через них в Украине можно было смотреть фильмы, запрещённые Законом Украины «О кинематографии». Среди доступных программ были и такие, в которых участвовал человек, внесённый в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. TAS-IX.Media к тому же предоставлял доступ к запрещённым российским каналам «Россия 1», «24 техно» и «Охота и рыбалка».

Нацсовет планирует сообщить о своём решении НКЭК — регулятору в сфере электронных коммуникаций и радиочастотного спектра. НКЭК, в свою очередь, должна проинформировать провайдеров, чтобы те ограничили доступ к сайтам обоих сервисов.

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В прошлый раз Нацсовет пополнил перечень в конце августа. Тогда регулятор запретил онлайн-кинотеатры Muvee и KinoVibe.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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