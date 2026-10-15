Netflix купил права на показ матчей ЧМ-2030 по футболу в Испании и Андорре

Netflix объявил, что купил эксклюзивные права на трансляцию всех 104 матчей чемпионата мира по футболу 2030 года для зрителей Испании и Андорры. Впрочем, самые важные игры испанцы увидят и в открытом эфире.

Речь идет обо всех встречах сборной Испании, обоих полуфиналах и финале. Эти матчи покажет общенациональный эфирный телеканал, соглашение с которым заключит сам Netflix, пишет испанская газета El Mundo. Какой именно это будет канал, пока неизвестно. Кроме того, как минимум один матч каждого игрового дня в Испании можно будет смотреть бесплатно.

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Netflix не ограничится только трансляциями матчей. Их дополнят предматчевые и послематчевые программы, студия в перерыве и ежедневный обзор в игровые дни. Передачи о чемпионате сервис начнет показывать еще до его старта.

Сборная Испании будет играть дома в статусе действующего чемпиона мира — этим летом она выиграла ЧМ-2026. «В этом году я была на трибуне, когда Испания поднимала кубок, и видела эту страсть и гордость», — рассказала директор по контенту Netflix Бела Баджария.

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Сделка меняет привычную для Испании схему распределения прав. На прошлом чемпионате государственная телерадиокомпания RTVE показала в открытом эфире 33 матча, в том числе все игры сборной. Хотя бы часть турнира на ее каналах посмотрели 38,4 млн человек, то есть 80,8% населения страны. Компания Mediapro тогда получила права на весь турнир для платного телевидения. По договоренности с ней сервис DAZN показал все 104 матча, из них 71 — только для подписчиков. Покажет ли RTVE хотя бы часть ЧМ-2030, пока неизвестно.

Сколько Netflix заплатил за сделку, не раскрыли ни сервис, ни ФИФА. Для сравнения, свой пакет матчей ЧМ-2026 RTVE приобрела за 55 млн евро.

ЧМ-2030 пройдет с 8 июня по 21 июля. Основные матчи турнира примут Испания, Португалия и Марокко. Помимо них, Уругвай, Аргентина и Парагвай проведут по одному праздничному матчу в честь столетия первого чемпионата мира. Тот турнир 1930 года принимал и выиграл Уругвай, а Аргентина дошла до финала. Парагвай получил свой матч как страна, где находится штаб-квартира Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Во время первого чемпионата она была единственным в мире континентальным объединением национальных федераций.

Netflix уже несколько лет развивает направление прямых спортивных трансляций. Сервис имеет соглашения с NFL, MLB и WWE, показывает бокс и смешанные единоборства. Также ему принадлежат эксклюзивные права на женские чемпионаты мира 2027 и 2031 годов в США и Канаде. А вот мужской чемпионат мира он будет транслировать впервые. Эту сделку генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем назвал развитием партнерства с Netflix.

Напомним, на ЧМ-2026, завершившемся в июле текущего года, ФИФА выбрала YouTube приоритетной платформой для трансляций.