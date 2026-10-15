Нацсовет оштрафовал радиостанцию «Чемпион» на 45,8 тыс. гривен

14 октября Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на заседании наложил штраф на ООО «ФМ Медиа центр», которому принадлежит радиостанция «Чемпион» (Champion Radio). Вещатель не уложился в срок, в течение которого должен был сообщить регулятору о переносе передатчика, пишет «Детектор медиа».

В начале июля компания попросила Нацсовет внести изменения в Реестр субъектов в сфере медиа. Рассматривая это обращение, регулятор выяснил, что о переносе передатчика вещатель сообщил, когда 30-дневный срок уже истек.

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Закон относит такое нарушение к значительным и предусматривает за него штраф в размере 10% лицензионного сбора. Для «Чемпиона» это 45 760 грн. Уплатить эту сумму компания должна в течение 60 дней после того, как решение обнародуют на сайте Нацсовета.

Вещателей за нарушение сроков регулятор штрафует не впервые. Так, 17 сентября Нацсовет оштрафовал два юрлица радиостанции Kiss FM на 78 тыс. грн — они несвоевременно сообщили об изменениях в структуре собственности. А в июле 2025 года радиостанции «Шлягер» и «Слобожанское ФМ» получили штрафы за то, что пропустили срок внесения изменений в тот же реестр.