Нацсовет оштрафовал радиостанцию «Чемпион» на 45,8 тыс. гривен

Новости
Перше спортивне радіо ChampionRadio

14 октября Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на заседании наложил штраф на ООО «ФМ Медиа центр», которому принадлежит радиостанция «Чемпион» (Champion Radio). Вещатель не уложился в срок, в течение которого должен был сообщить регулятору о переносе передатчика, пишет «Детектор медиа».

В начале июля компания попросила Нацсовет внести изменения в Реестр субъектов в сфере медиа. Рассматривая это обращение, регулятор выяснил, что о переносе передатчика вещатель сообщил, когда 30-дневный срок уже истек.

- Реклама -

Закон относит такое нарушение к значительным и предусматривает за него штраф в размере 10% лицензионного сбора. Для «Чемпиона» это 45 760 грн. Уплатить эту сумму компания должна в течение 60 дней после того, как решение обнародуют на сайте Нацсовета.

Вещателей за нарушение сроков регулятор штрафует не впервые. Так, 17 сентября Нацсовет оштрафовал два юрлица радиостанции Kiss FM на 78 тыс. грн — они несвоевременно сообщили об изменениях в структуре собственности. А в июле 2025 года радиостанции «Шлягер» и «Слобожанское ФМ» получили штрафы за то, что пропустили срок внесения изменений в тот же реестр.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

YouTube может выйти на рынок аудиокниг, где доминируют Spotify и Audible

YouTube ведет переговоры с издателями об аудиокнигах в подписке Premium. Такой шаг может вывести платформу на рынок, где сейчас лидируют Spotify и Audible.
Новости

Военная версия Starlink снова работает, но кто ограничил связь — до сих пор неизвестно

15 октября Минобороны сообщило, что Starshield снова работает в движении. Кто ввёл ограничения, неизвестно: Маск указывает на власти США, а там это отрицают.
Новости

YouTube Music начал помечать треки, созданные искусственным интеллектом

YouTube начал добавлять в YouTube Music метку AI к песням, созданным генеративным ИИ. Нажав на нее, слушатель увидит, какую роль в треке сыграл алгоритм.
Новости

WhatsApp запустил гостевые звонки для людей без аккаунта в мессенджере

WhatsApp разрешил приглашать в звонки людей без аккаунта в мессенджере. Гости не видят номера других участников и не могут отправлять сообщения.
Новости

Google усилит защиту Android от мошенников с помощью искусственного интеллекта

Google добавит в приложение Google Messages функцию расширенной защиты. Облачные модели Gemini проверят сообщения от незнакомцев на признаки мошенничества.