Google усилит защиту Android от мошенников с помощью искусственного интеллекта

Google представила ряд новых средств против мобильного мошенничества на Android. Самое заметное из них появится в Google Messages — приложении для SMS и чатов. В нем функция расширенной защиты (enhanced protection) будет анализировать переписку с неизвестными отправителями с помощью облачных моделей Gemini.

Необходимость такой проверки компания объясняет тем, что мошенники часто не раскрывают своих намерений сразу. Они ведут долгую переписку и постепенно завоевывают доверие собеседника. По словам Google, облачные модели быстрее оценивают риск такого разговора и распознают сложные схемы, которые обходят привычные средства защиты. Во время анализа сообщения шифруются и обрабатываются в защищенной среде, к которой, как уверяет компания, нет доступа ни у самой Google, ни у третьих лиц.

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Пользоваться расширенной защитой необязательно, и ее можно будет в любой момент отключить. Помимо облачного анализа, функция будет проверять и ссылки в сообщениях. Эту проверку выполнит модель Gemini Nano прямо на смартфоне. Еще до того, как пользователь откроет страницу, она оценит, не ведет ли адрес на вредоносный контент.

Другие нововведения касаются звонков и демонстрации экрана. Так, сторонние приложения больше не смогут включать переадресацию звонков, а о попытках такого вмешательства система будет предупреждать владельца смартфона. Chrome и Android WebView теперь автоматически скрывают конфиденциальные данные во время демонстрации экрана. Безопасность телефонных разговоров Google усиливает не впервые — еще в июне компания анонсировала распознавание мошенников, имитирующих голоса знакомых, в приложении «Телефон».

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Кроме того, Google распространяет уведомления о мошеннических сообщениях на смартфоны других производителей. В 2025 году эти уведомления появились на Pixel и Samsung, а теперь их получат устройства Honor, Motorola, OPPO, OnePlus, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi. По плану компании, до конца года ими смогут пользоваться еще сотни миллионов человек.