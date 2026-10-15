Google усилит защиту Android от мошенников с помощью искусственного интеллекта

Новости
Android protected

Google представила ряд новых средств против мобильного мошенничества на Android. Самое заметное из них появится в Google Messages — приложении для SMS и чатов. В нем функция расширенной защиты (enhanced protection) будет анализировать переписку с неизвестными отправителями с помощью облачных моделей Gemini.

Необходимость такой проверки компания объясняет тем, что мошенники часто не раскрывают своих намерений сразу. Они ведут долгую переписку и постепенно завоевывают доверие собеседника. По словам Google, облачные модели быстрее оценивают риск такого разговора и распознают сложные схемы, которые обходят привычные средства защиты. Во время анализа сообщения шифруются и обрабатываются в защищенной среде, к которой, как уверяет компания, нет доступа ни у самой Google, ни у третьих лиц.

- Реклама -

Пользоваться расширенной защитой необязательно, и ее можно будет в любой момент отключить. Помимо облачного анализа, функция будет проверять и ссылки в сообщениях. Эту проверку выполнит модель Gemini Nano прямо на смартфоне. Еще до того, как пользователь откроет страницу, она оценит, не ведет ли адрес на вредоносный контент.

Другие нововведения касаются звонков и демонстрации экрана. Так, сторонние приложения больше не смогут включать переадресацию звонков, а о попытках такого вмешательства система будет предупреждать владельца смартфона. Chrome и Android WebView теперь автоматически скрывают конфиденциальные данные во время демонстрации экрана. Безопасность телефонных разговоров Google усиливает не впервые — еще в июне компания анонсировала распознавание мошенников, имитирующих голоса знакомых, в приложении «Телефон».

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Кроме того, Google распространяет уведомления о мошеннических сообщениях на смартфоны других производителей. В 2025 году эти уведомления появились на Pixel и Samsung, а теперь их получат устройства Honor, Motorola, OPPO, OnePlus, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi. По плану компании, до конца года ими смогут пользоваться еще сотни миллионов человек.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

YouTube может выйти на рынок аудиокниг, где доминируют Spotify и Audible

YouTube ведет переговоры с издателями об аудиокнигах в подписке Premium. Такой шаг может вывести платформу на рынок, где сейчас лидируют Spotify и Audible.
Новости

Военная версия Starlink снова работает, но кто ограничил связь — до сих пор неизвестно

15 октября Минобороны сообщило, что Starshield снова работает в движении. Кто ввёл ограничения, неизвестно: Маск указывает на власти США, а там это отрицают.
Новости

YouTube Music начал помечать треки, созданные искусственным интеллектом

YouTube начал добавлять в YouTube Music метку AI к песням, созданным генеративным ИИ. Нажав на нее, слушатель увидит, какую роль в треке сыграл алгоритм.
Новости

WhatsApp запустил гостевые звонки для людей без аккаунта в мессенджере

WhatsApp разрешил приглашать в звонки людей без аккаунта в мессенджере. Гости не видят номера других участников и не могут отправлять сообщения.
Новости

Нацсовет оштрафовал радиостанцию «Чемпион» на 45,8 тыс. гривен

14 октября Нацсовет оштрафовал радио «Чемпион» за нарушение срока уведомления о переносе передатчика. Сумма штрафа — 10% лицензионного сбора, или 45 760 грн.