YouTube запускает ИИ-поиск в мобильном приложении

Новости
Ask YouTube
Google

12 октября YouTube объявил, что открывает разговорный поиск Ask YouTube для владельцев смартфонов на Android и iOS. Эта функция позволяет искать видео в диалоге с искусственным интеллектом (ИИ), но пока она доступна только пользователям из США.

В отличие от обычного поиска, Ask YouTube разбирает сложные запросы и выдает результат не только списком роликов. Он сочетает текст, полноформатные видео и Shorts, а уточнить его можно дополнительным вопросом или одной из предложенных подсказок. В качестве примеров компания приводит поиск идей самодельных костюмов на Хэллоуин и видеоэссе. Согласно справке YouTube, запросы функция пока принимает только на английском.

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Чтобы открыть Ask YouTube, нужно коснуться значка поиска в верхней части экрана и выбрать пункт Ask, а затем ввести вопрос или задачу. Воспользоваться функцией не получится с детских аккаунтов, которыми управляют родители, и в приложении YouTube Kids.

YouTube начал тестировать Ask YouTube в апреле, а впервые показал функцию на Google I/O — ежегодной конференции Google для разработчиков. С тех пор она появилась в веб-версии YouTube и на телевизорах, а теперь — и в мобильном приложении. Со временем Ask YouTube можно будет вызывать прямо во время просмотра Shorts и прямых трансляций. Когда это произойдет и когда функция заработает в других странах, компания не уточняет и лишь обещает постепенно расширять доступ.

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Ask YouTube был и среди нововведений, о которых YouTube рассказал в сентябре. Тогда компания анонсировала также собственные ленты и платные сообщества, а для авторов — монтаж видео в чате.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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