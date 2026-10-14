В Болгарии неизвестные в масках подожгли 11 из 17 антенн системы связи Starlink

Депутат парламента Болгарии от партии «Да, Болгария» Ивайло Мирчев сообщил, что на засекреченном объекте под Софией умышленно подожгли 11 из 17 антенн для связи со спутниками Starlink. По словам депутата, это сделали двое мужчин в масках, пишет «Интерфакс-Украина».

Об инциденте Мирчев написал в Facebook. В посте он подчеркнул, что подожженные антенны — основной канал связи со спутниками SpaceX, которые активно используют и на войне в Украине. Кроме того, депутат потребовал от болгарских спецслужб и Министерства внутренних дел (МВД) ответить, знали ли они об атаке, а правительство обвинил в молчании.

Eleven of 17 Starlink antennas at a secure site near Sofia were deliberately set on fire by two masked individuals, Bulgarian MP Ivaylo Mirchev says. The antennas provide Starlink satellite communications. Mirchev criticized the government’s silence and questioned its response to… pic.twitter.com/saKbJGRYQg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 14, 2026

Премьер-министр Румен Радев, как сообщает Болгарское национальное радио, отказался раскрывать подробности поджога, поскольку идет расследование. По его словам, следствие ведется очень интенсивно, а Болгария сотрудничает со спецслужбами стран-партнеров, чтобы довести операцию до конца.

Министр внутренних дел Иван Демерджиев отметил, что за безопасность таких объектов отвечают их владельцы. Тем не менее МВД уже дополнительно усилило охрану подобных станций по всей стране.

Мирчев же ставит в пример Польшу. Как передает Болгарское национальное телевидение, депутат считает, что антенны выбрали не случайно, и напоминает о такой же атаке на Starlink в Польше в конце сентября. По его данным, польские власти сразу сообщили о ней обществу и быстро начали действовать. В результате там уже задержали двух граждан Турции, которых подозревают в поджоге. Польская сторона, подчеркнул Мирчев, не сомневается, что за атакой стоит Россия.

Пожар на польской наземной станции Starlink вспыхнул 23 сентября в селе Воля-Кробовская. Его устроили двое подозреваемых, которые перелезли через ограждение на территорию объекта. Там они облили горючей жидкостью генератор и электрический шкаф и подожгли их. Пожар быстро потушили, а сеть работала без перебоев. Это дело прокуратура Польши расследует как диверсию и преступление террористического характера в пользу иностранной разведки.